Китай передає РФ технології та обладнання для війни проти України - розвідка США

Китайські фірми, ймовірно, допомагають Москві обходити санкції, хоча встановити масштаби цієї допомоги важко.

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Китай передає Росії технології та обладнання для війни проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Китай постачає країні-агресорці Росії технології та обладнання, які стають все більш важливими для війни Москви проти України. Про це йдеться у нещодавно опублікованому звіті, складеному Офісом директора національної розвідки США, пише CNN.

Зазначається, що звіт є несекретним і в основному цитує дані з відкритих джерел і звіти західної преси для підтвердження своїх тверджень. Але він включає оцінку Розвідувального співтовариства США про те, що Китай "став дедалі важливішою опорою Росії у її військових зусиллях".

У звіті з посиланням "сторонній аналіз" даних російської митниці йдеться, що станом на березень Китай "поставив до Росії безпілотники та їх частини на суму понад 12 мільйонів доларів".

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У документі зазначено, що китайські державні оборонні компанії постачали державним оборонним компаніям РФ, які перебувають під санкціями, техніку подвійного призначення, "яку московські військові використовують для продовження війни в Україні", зокрема "навігаційне обладнання, обладнання для встановлення перешкод та запчастини для винищувачів".

Експорт напівпровідників з Китаю до Росії також значно підскочив з 2021 року, причому "напівпровідники на сотні мільйонів доларів, виготовлені в США або американські марки, надходять до Росії", незважаючи на жорсткі західні санкції та експортний контроль.

Також у звіті зазначено, що китайські фірми, ймовірно, допомагають Москві обходити санкції, хоча встановити масштаби цієї допомоги важко.

Водночас розвідувальна спільнота "не може бути впевнена", що Пекін навмисно заважає США забезпечувати експортний контроль на території Китаю, йдеться у доповіді.

Зв'язок Росії та Китаю: що відомо

Нагадаємо, що Китай постачає "значні військові потужності" Росії. Радник президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бон заявив, що є ознаки того, що Китай якимось чином озброює Росію у війні в Україні.

У КНР ухилилися від позиції щодо кордонів України на 1991 рік і хочуть "діалогу". Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун раніше заявив, що він не проти підтримки цілей України, орієнтованих на повне відновлення територіальної цілісності.

Китай вимагає від Заходу припинення військової допомоги Україні. Таку заяву китайський представник Лі Хуей зробив на пресконференції в Пекіні після візиту в країни Європи. Він переконує, що саме військова допомога "підвищує напруженість".

Як пише Politico, Китай таємно постачає Росії зброю, дрони та бронежилети. Як свідчать дані російської, китайської та української митниць, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, що втридцятеро більше, ніж Україна.

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