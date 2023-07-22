Китай незадоволений Путіним і може на нього натиснути – WP

КРН незадоволена тим, що країна-агресорка Росія заблокувала експорт зерна з України, тому Пекін може натиснути на Москву.

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Китай незадоволений Путіним і може на нього натиснути/ колаж: Главред, фото:скрін, ОК "Південь"

Китай може натиснути на російського диктатора Володимира Путіна, тому що в Пекіні незадоволені тим, що країна-агресорка Росія вийшла із зернової угоди і заблокувала експорт зерна з України.

Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на високопоставлені джерела у Кремлі. Зазначається, що РФ зараз стикається з потоком критики через удари по українських портах і своє рішення вийти із зернової угоди. Цю критику висловлюють країни по всьому світу, серед них і деякі дружні до Росії країни, наприклад Китай.

Один із представників високопоставлених російських дипломатичних кіл, який розмовляв із журналістами на умовах анонімності, зазначив, що Китай може намагатися тиснути на РФ, щоб вона повернулася до виконання умов зернової угоди, адже саме КНР є найбільшим отримувачем українського зерна.

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"Обидві угоди мають бути реалізовані збалансованим, всеосяжним та ефективним чином", – заявив у п'ятницю, 21 липня, представник Китаю в ООН Ген Шуан.

Також співрозмовник видання у російських дипломатичних колах зазначив, що питання із зерновою угодою повинне бути вирішене найближчим часом, адже в Україні незабаром закінчиться місце для зберігання зерна, коли новий урожай дійде до портів.

У виданні також нагадали, як інші держави та міжнародні організації реагували на заяву РФ про вихід із зернової угоди. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що країна-агресорка Росія веде війну зі світовим продовольством. Вона нагадала, що російські експортери отримують від цього вигоду, у той час як страждають мільйони людей на Близькому Сході та в Африці, оскільки більшість країн не можуть дозволити собі купівлю дорогого зерна.

Вихід Москви з угоди викликав критику також низки країн, які підтримували помітно дружні зв’язки з РФ, наприклад, Єгипту і кількох африканських членів Ради Безпеки ООН.

РФ вийшла з зернової угоди і погрожує атаками на судна

Раніше повідомлялося, що Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. 19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які будуть слідувати в чорноморські порти України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

Нагадаємо, головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко розповів, чи можливий зерновий "коридор" без РФ. Теоретично існування зернового коридору без країни-окупанта РФ можливе, зазначив він і додав, що Україні і союзникам треба розмовляти з Туреччиною.

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