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Між ФРН і Францією вибухнули суперечки через Україну: в Bloomberg дізналися деталі

Андрій Ганчук
22 січня 2024, 21:38
Понад 100 мільярдів доларів військової допомоги Україні від США та Євросоюзу затримується з політичних питань, пишуть американські журналісти.

Шольц, Макрон
Шольц і Макрон проведуть перемовини щодо ситуації з допомогою Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Німеччина і Франція, а також інші країни ЄС, все частіше звинувачують один одного в тому, що вони не надали Україні достатню кількість озброєнь. Київ вступає у вирішальну фазу війни, а США і Європа затримують рішення про допомогу в розмірі понад 100 мільярдів доларів через політичну боротьбу. Очікуються перемовини канцлера ФРН Олафа Шольца і французького президента Еммануеля Макрона з питання підтримки Києва.

Як повідомляє Bloomberg, європейські країни все більше звинувачують одна одну в недостатній військовій підтримці України. Володимир Зеленський вже заявляв, що така ситуація лише на користь Путіну і стане загрозою безпеці Заходу.

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"Суперечки відбуваються в незручний момент для України, оскільки зростає занепокоєння, що підтримка Києва залишається під питанням, оскільки понад 100 мільярдів доларів США і ЄС затримуються через політичну боротьбу. Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон обговорять це питання в понеділок увечері в Берліні", - написали журналісти.

У ситуації, що склалася Берлін вирішив вимагати від Єврокомісії представити аудит запланованої фінансової та військової допомоги Україні від країн ЄС.

"Перемовини щодо проведення аудиту під керівництвом Німеччини, метою якого є надання Україні кращої видимості щодо підтримки, яку вона може очікувати в цьому році, відбуваються напередодні екстреного саміту 1 лютого, коли лідери будуть намагатися домовитися про пакет допомоги Україні на суму в 50 мільярдів євро, який Угорщина заблокувала в грудні", - додали журналісти.

У Bloomberg підкреслили, що європейська допомога Україні стала критично важливою, адже США досі не ухвалили рішення про подальше фінансування військової підтримки, а Київ вже в березні може зіткнутися з проблемами.

Військова допомога Україні від Заходу

Президент США Джо Байден раніше провів зустріч з лідерами Конгресу з питання допомоги Україні. Демократи і республіканці досягли прогресу на перемовинах. Лідер Республіканської партії Мітч Маккаоннел вважає, що пакет законопроектів, який включає допомогу Україні, законодавці можуть розглянути вже на цьому тижні.

Європейський Союз готовий поступитися Угорщині для виділення Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. На думку журналістів, в обмін Будапешту нададуть опцію вирішувати питання щодо надання Києву підтримки в наступному році.

У Байдена попередили про небезпеку зриву допомоги Україні - представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що якщо Штати не допомагатимуть Києву, допомогу скоротять й інші країни. Підтримка України - суверенне право кожної держави.

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