У Франції рознесли Путіна і допоможуть Україні: на місяць даватимуть до 50 авіабомб

Контрнаступ ЗСУ не добився очікуваних цілей, проте і російським окупантам не вдалося досягти суттєвого просування, зазначив Себастьян Лекорню.

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Франція буде як мінімум весь рік постачати Україні авіабомби AASM Hammer / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, DAVID BISCOVE/www.flickr.com

Франція постачатиме Україні щомісяця до 50 авіаційних бомб до кінця поточного року. Збільшить Париж і постачання артилерійських боєприпасів. Незважаючи на те, що ЗСУ не вдалося добитися очікуваних просувань, війська агресора Росії не виграють війну і не отримали переваги. Про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню.

Як повідомляє Le Figaro, він розповів про те, що з січня Франція постачатиме Україні до 50 авіабомб щомісяця як мінімум до кінця цього року. Очікується і збільшення кількості постачань снарядів - до 3 тисяч на місяць.

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"У період з лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня - 3000 снарядів на місяць", - сказав Лекорню.

Також він додав, що росіяни не перехопили ініціативу на фронті і не виграють війну. На його думку, просування окупантів обмежується "двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад".

"Контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, проте це не надає переваги Путіну", - підкреслив Себастьян Лекорню.

Допомога Україні від Франції

Глава МЗС Дмитро Кулеба 13 січня провів зустріч з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. Вони обговорили допомогу Україні від Франції у ракетах ППО і вступ України до ЄС і НАТО. Париж підтримає зовнішньополітичний курс Києва.

Французький президент Еммануель Макрон надасть Києву ракети дальнього радіусу дії і приїде до України, написали журналісти Reuters. Зокрема, Макрон оголосив про передачу 40 далекобійних ракет Storm Shadow/SCALP-EG і декілька сотень бомб. Україна повинна отримати бомби протягом найближчих тижнів.

У Франції пообіцяли виробити 78 САУ Caesar для України - міністр оборони країни Себастьян Лекорню сказав, що Київ для реалізації завдання сам готовий надати частину своїх ресурсів. Шість установок Caesar придбані українською державою за свої гроші.

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