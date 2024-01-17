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Конгрес затвердить новий пакет допомоги Україні: Столтенберг спрогнозував терміни

Олексій Тесля
17 січня 2024, 19:56
США залишаться відданим членом Альянсу, переконаний генеральний секретар НАТО.
НАТО, Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг прокоментував надання допомоги Україні / УНІАН

США затвердять новий пакет військової допомоги для України, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в ході виступу на міжнародному форумі в швейцарському Давосі.

"США надали величезний обсяг військової підтримки Україні разом з європейськими союзниками. Так. Я бачу певні розбіжності, але я переконаний, що Конгрес США погодить пакет для України", - сказав він, відповідаючи на запитання CNN.

Генсек НАТО звернув увагу на те, що союзники, зокрема, Німеччина і Великобританія, оголосили про нові пакети допомоги для України і висловив надію, що Конгрес прийме рішення найближчим часом.

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При цьому він також висловив упевненість, що при будь-яких результатах виборів, "США залишаться відданим членом Альянсу". Таку думку він висловив у відповідь на питання про ймовірну перемогу Дональда Трампа на майбутніх американських виборах.

Столтенберг додав, що основною критикою з боку адміністрації Трампа при його президентстві було те, що союзники по НАТО недостатньо фінансують оборону, однак і в цій сфері європейські країни збільшили фінансування за останній час.

Раніше в НАТО зробили тривожну заяву. Наближається епоха, в якій все може трапитися в будь-який час, в тому числі і початок війни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, чи можлива війна НАТО і РФ. Росія намагається посіяти нестабільність та встановити інформаційні умови для майбутніх агресивних дій проти держав-членів НАТО та їхніх сусідів.

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НАТО Конгрес США військова допомога Йенс Столтенберг війна Росії та України
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