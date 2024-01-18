"Кожна нація сама вирішує": у Байдена попередили про небезпеку зриву допомоги Україні

Лідерство Сполучених Штатів має значення у питанні надання підтримки Україні, сказав представник Білого дому Джон Кірбі американським журналістам.

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Деякі країни можуть припинити підтримку України, якщо таке рішення ухвалять США - Білий дім / Колаж: Главред, фото: посольство України в США, ua.depositphotos.com

Якщо США не надаватимуть військову допомогу Україні, таким же шляхом підуть й інші країни. Вашингтон вдячний державам за підтримку Києва, але розуміє, що питання допомоги – суверенне рішення кожної держави. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Під час брифінгу Білого дому він розповів про те, що Штати вдячні всім країнам за підтримку України. Держави самостійно ухвалюють рішення щодо того, якою має бути допомога.

"Кожна нація сама вирішує, як це має виглядати, і що доцільно. Це - суверенні рішення", - зазначив Кірбі.

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За його словами, глобальна підтримка України дуже серйозна, проте є ризик її ослаблення у тому випадку, якщо американці не ухвалять рішення щодо пролонгації допомоги Києву.

"Я думаю, можна очікувати, як деякі країни підуть за прикладом Сполучених Штатів, якщо ми просто все згорнемо, не зможемо затвердити фінансування і приймемо рішення, що більше нічого не будемо надавати Україні", - сказав Джон Кірбі і підкреслив, що в даному питанні лідерство США "має значення".

Допомога Україні від США

Представник Білого дому Джон Кірбі 4 січня заявив, що США більше не можуть надавати військову допомогу Україні. Підтримка призупиняється, доки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

Конгрес затвердить новий пакет допомоги Україні, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з його прогнозом, рішення буде вже найближчим часом.

Президент США Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу з питання допомоги Україні. Під час перемовин демократи і республіканці досягли прогресу. Лідер Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнел сказав, що пакет законопроектів може бути розглянутий вже наступного тижня.

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