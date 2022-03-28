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Кадиров у Маріуполі: пропагандисти "перекинули" диктатора з Києва - його зустрів мертвий генерал РФ

28 березня 2022, 17:02

У Росії відзначилися черговим вкиданням.

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У Росії повідомили про приїзд Кадирова до Маріуполя / скріншот з відео

Російські ЗМІ повідомляють, що Рамзан Кадиров прибув до Маріуполя і зустрівся з Командувачем 8 Армії, генералом Мордвічевим

Крім цього ЗМІ повідомляють, що Путін підписав указ про присвоєння звання генерал-лейтенанта Росгвардії Кадирову, який найближчим часом буде опублікований, пише Nexta.

Пропагандисти навіть опублікували відео, на якому він обіймається з бійцями. Але, рупори Кремля упустили кілька моментів.

Мордвічев уже удобряє українську землю

Про ліквідацію генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, який обіймається з Кадировим на відео, військові Збройних сил України повідомили ще 18 березня.

"... в результаті нанесення вогневого ураження по противнику знищений командувач 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Спочатку Київ, а тепер Маріуполь

3 березня в російських Телеграм-каналах з'явилася інформація - мовляв, Рамзан Кадиров знаходиться в Україні і зустрівся з чеченськими силовиками, які беруть участь у війні проти України. Російські пропагандисти опублікували відео, з якого зробили висновок, що Кадиров знаходиться в приблизно за сім кілометри від української столиці.

В СБУ це вкидання спростували.

Через кілька годин після публікації відео влада Чечні підтвердила росЗМІ, що Кадиров знаходиться в Маріуполі.

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війна в Україні новини Маріуполя Рамзан Кадиров
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