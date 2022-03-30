ЗМІ знайшли в Дубаї шикарну віллу Кадирова за багато мільйонів доларів / Instagram

У чеченського диктатора Рамзана Кадирова знайшли дорогу віллу - в місті Дубай (Об'єднані Арабські Емірати). Про це йдеться в розслідуванні порталу "Українська правда", яке було проведено за допомогою тамтешніх жителів.

Вілла Кадирова під номером 21 знаходиться прямо на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Найдешевший номер тут коштує 700 доларів на добу, оренда вілли обійдеться в три тисячі доларів.

Виявили віллу за геотегами в соціальній мережі Instagram. У гості до чеченського диктатора часто приїжджали друзі-Заур Таймасханов, старший офіцер підрозділу "СОБР Терек"; заступник Кадирова Адам Делімханов, представник глави Чечні в арабських і мусульманських країнах Турко Даудов і навіть легендарний боксер-суперважкоатлет Майк Тайсон.

Вілла Кадирова в Дубаї-знімок з космосу

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Нагадаємо, раніше, з початку війни в Україні Рамзан Кадиров кілька разів стверджував, що вже приїжджав в Україну, останній раз він навіть у докази цього продемонстрував, як здійснює намаз біля заправки, довід компанії "Роснефть"до слова виявилася російською.

Журналісти підозрюють, що насправді глава республіки не залишав Чечню, а ось його сім'я цілком може перебувати в Дубай. Вони попросили своїх читачів відвідати віллу Кадирова і зробити кілька знімків.