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У Кремлі заплутались, які території України вважають окупованими - ISW

Юлія Куришко
1 жовтня 2023, 10:40 оновлено 1 жовтня, 11:06
Медведєв заявив, що війна в Україні триватиме, доки "не будуть звільнені споконвічні російські території".
У Кремлі заплутались, які території України вважають окупованими - ISW
У Росії не не визначилися, які території України вважають окупованими / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот: deepstatemap.live

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що в Кремлі заплуталися та, схоже, досі не визначилися з тим, які незаконно окуповані території України "вважають своїми".

"Кремль, схоже, досі не уточнив, які українські території, як він стверджує, анексувала Росія, що призвело до тривалої плутанини серед російського уряду та окупаційних чиновників через рік після незаконної анексії окупованих територій", - зазначили аналітики ISW.

Водночас так званий губернатор Севастополя Розважаєв оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі карту, на якій весь Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області зображені як територія Росії.

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В той час як окупаційна "влада" Херсонщини опублікувала іншу карту - на ній російська територія приблизно простягалася до поточної лінії фронту на чотирьох нещодавно анексованих територіях.

"Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні триватиме, доки "не будуть звільнені споконвічні російські території". Нечітка заява Медведєва та розрізнені карти окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль ще не уточнив, які саме території він анексував або має намір анексувати", - підкреслили американські аналітики.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Світан розповів, коли настане переломний момент у війні. Західні партнери України поки що не бачать схеми закінчення війни в Україні і того, що робити з країною-агресоркою Росією. На Заході ще не виробили цю схему і зворотний зв'язок іноді дає збої.

ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку і захопили висоту. ЗСУ вдалося захопити висоту поблизу Кліщіївки. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Також тривають жорсткі бої неподалік Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення. Російські окупанти в районі Бахмута зіткнулися з проблемою логістики, оскільки Збройні сили обстрілюють трасу Бахмут - Горлівка, сказав Ілля Євлаш.

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війна в Україні війна Росії та України
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