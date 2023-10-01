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Втрата Криму буде фатальною поразкою для Путіна - Огризко

Юлія Куришко
1 октября 2023, 11:43 обновлено 1 октября, 11:50
Провал на півдні і ситуація, яка досі зберігається на сході, і означають воєнну поразку РФ, вважає Огризко.
Втрата Криму буде фатальною поразкою для Путіна - Огризко
Втрата Криму - це кінець Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огризком. Він розповів, які поразки російських військ в Україні можуть підірвати владу Путіна та запустити катастрофічні для нього процеси.

"Втрата Криму буде фатальною для Путіна в усіх сенсах цього слова. Це означатиме, що угруповання російських військ, яке зараз зібране на півдні України та в Криму, буде знищене або виведене в деморалізованому стані й не зможе воювати далі. На сході попри шалені спроби Росії контратакувати, ЗСУ крок за кроком поступово перехоплюють ініціативу", - повідомив експерт.

Огризко також додав, що провал на півдні і ситуація, яка досі зберігається на сході, і означають воєнну поразку РФ. Зрештою, якщо провалиться південний фронт, те саме чекатиме і на східний. А це вже і є поразка.

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"Та, на мою думку, головним чинником буде саме Крим, тому що, крім воєнного значення, Крим має для Путіна ще й сакральне. Тож поразка Путіна в Криму означатиме, що всі вірнопіддані зрозуміють, що король не той, який їм потрібен. Для цього здичавілого населення головне, щоб цар був справжнім, непереможним, великим, загарбував нове і нове. А коли загарбане здається, коли власна армія тікає з поля бою, це населення буде думати, що потрібен новий цар. І це буде швидко зроблено", - заявив експерт.

Нагадаємо, що Подоляк заявив, що панічні настрої в Криму наростатимуть. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що панічні настрої на тимчасово окупованому Кримському півострові надалі посилюватимуться.

Штурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів. Знищення армії РФ і звільнення Криму та Донбасу можливе до осені 2024-го, а наступні 10 років війна точитиметься на території Росії, вважає Роман Світан.

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війна в Україні анексія Криму новини Криму
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