Масований обстріл 8 липня: Україна ініціює скликання Радбезу ООН - Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що країнам потрібно разом працювати для того, щоб притягнути винних в обстрілі України до відповідальності.

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Україна ініціює скликання Радбезу ООН через ракетні удари РФ / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює скликання Ради безпеки ООН після масованого російського ракетного удару по Україні 8 липня. Про це він заявив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі.

"Кожному, хто постраждав, надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ віддавати удар", — сказав він.

Президент заявив, що Росія вже розповсюджує неправдиві повідомлення про те, що руйнування в "Охматдиті" нібито спричинені українською протиповітряною обороною.

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Варто зазначили, що з 1 липня починається російське головування в Радбезі ООН, яке буде тривати протягом місяця. Росія планує використати своє місячне ротаційне головування у Раді Безпеки ООН для демонстрації сили і впливу в міжнародній системі, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

З 1 липня Росія вперше з квітня 2023 року взяла на себе головування у Радбезі ООН. Аналітики вважають, що РФ буде використовувати цю позицію як платформу для проекції сили в міжнародній системі, як це було під час її головування у 2023 році.

Що таке "Охматдит" "Охматдит" - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву "Охматдит", що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї "Охматдиту" стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Ракетний удар по Україні - наслідки удару по "Охматдиту"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час масованого удару по Україні 8 липня, Росія випустила 38 ракет, зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Українські захисники змогли збити 30 із них.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Захід надає недостатньо зброї для захисту території. Через це росіяни сьогодні обстріляли Україну, що призвело до значних жертв.

8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Під завалами можуть бути люди. В інтернеті з'явилося відео ймовірного ракетного удару по лікарні, яке проаналізували аналітики видання Defense Express. Вони зазначили, що на опублікованих кадрах видно, що ракета, яка вразила "Охматдит", не була пошкодженою або підбитою.

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