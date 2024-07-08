УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Масований обстріл 8 липня: Україна ініціює скликання Радбезу ООН - Зеленський

Юрій Берендій
8 липня 2024, 15:25оновлено 8 липня, 15:56
180
Володимир Зеленський зазначив, що країнам потрібно разом працювати для того, щоб притягнути винних в обстрілі України до відповідальності.
Масований обстріл 8 липня: Україна ініціює скликання Радбезу ООН - Зеленський
Україна ініціює скликання Радбезу ООН через ракетні удари РФ / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює скликання Ради безпеки ООН після масованого російського ракетного удару по Україні 8 липня. Про це він заявив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі.

"Кожному, хто постраждав, надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ віддавати удар", — сказав він.

Президент заявив, що Росія вже розповсюджує неправдиві повідомлення про те, що руйнування в "Охматдиті" нібито спричинені українською протиповітряною обороною.

відео дня

Варто зазначили, що з 1 липня починається російське головування в Радбезі ООН, яке буде тривати протягом місяця. Росія планує використати своє місячне ротаційне головування у Раді Безпеки ООН для демонстрації сили і впливу в міжнародній системі, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

З 1 липня Росія вперше з квітня 2023 року взяла на себе головування у Радбезі ООН. Аналітики вважають, що РФ буде використовувати цю позицію як платформу для проекції сили в міжнародній системі, як це було під час її головування у 2023 році.

Що таке "Охматдит"

"Охматдит" - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.

У період радянської влади заклад отримав назву "Охматдит", що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї "Охматдиту" стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Ракетний удар по Україні - наслідки удару по "Охматдиту"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час масованого удару по Україні 8 липня, Росія випустила 38 ракет, зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Українські захисники змогли збити 30 із них.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Захід надає недостатньо зброї для захисту території. Через це росіяни сьогодні обстріляли Україну, що призвело до значних жертв.

8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Під завалами можуть бути люди. В інтернеті з'явилося відео ймовірного ракетного удару по лікарні, яке проаналізували аналітики видання Defense Express. Вони зазначили, що на опублікованих кадрах видно, що ракета, яка вразила "Охматдит", не була пошкодженою або підбитою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ООН Володимир Зеленський Радбез ООН Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Десятки загиблих та більше сотні поранених: що відомо про жертв російської атаки

Десятки загиблих та більше сотні поранених: що відомо про жертв російської атаки

16:51 Україна
"Відповідь буде": у ГУР пообіцяли помститися РФ за криваві удари по лікарнях

"Відповідь буде": у ГУР пообіцяли помститися РФ за криваві удари по лікарнях

16:03 Україна
Масований обстріл 8 липня: Україна ініціює скликання Радбезу ООН - Зеленський

Масований обстріл 8 липня: Україна ініціює скликання Радбезу ООН - Зеленський

15:25 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунали вибухи 8491

Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунали вибухи

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити та хто має право 7233

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити та хто має право

Не на балконі та не в підвалі: де найкраще ставити генератор - просте правило 5414

Не на балконі та не в підвалі: де найкраще ставити генератор - просте правило

Тільки не в холодильнику: де найкраще зберігати огірки, щоб вони не зморщились 2861

Тільки не в холодильнику: де найкраще зберігати огірки, щоб вони не зморщились

Останні новини

17:09

Зеленський "розніс" спроби Орбана втягнути Українут у "мир" з Путіним

17:08

Чому жовтіють огірки і листя у відкритому ґрунті: як врятувати врожай

16:51

Десятки загиблих та більше сотні поранених: що відомо про жертв російської атакиФото

16:43

Тіна Кароль зізналася, у кого на її думку "один із найкращих голосів в Україні"

16:29

У Польщі хочуть створити легіон із українських добровольців - Зеленський

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:18

Зрадниця Ліза Ющенко лицемірно відреагувала на обстріл України - деталі

16:15

Засіб від комарів власноруч: як впоратися з навалою докучливих комах

16:03

"Відповідь буде": у ГУР пообіцяли помститися РФ за криваві удари по лікарнях

16:00

"Чистий терор": на Заході відреагували на удар РФ по дитячій лікарні в Києві

Реклама
15:51

Майже фінал у півфіналі - Іспанія-Франція, все що потрібно знати про матч

15:38

Сплановані цілі РФ: Жорін висказався про удари по житлових будинках та Охматдиті

15:25

Масований обстріл 8 липня: Україна ініціює скликання Радбезу ООН - Зеленський

15:24

Ворог бив "Кинджалом", "Цирконом" і "Калібрами": скільки ракет РФ вдалося збити

15:11

Чим можна живити комп'ютер, якщо немає світла: прості поради врятують роботу і гроші

15:11

Умєров розкритикував Захід за нестачу ППО після ранкової атаки росіян

15:09

Відплата буде: в СБУ сказали, якою ракетою РФ вдарила по "Охматдиті"Фото

14:56

"Охматдит" був мішенню: в Мережі з'явились кадри удару - аналіз Defense Express

14:51

З'явилося цинічне виправдання Росії ударів по Охматдиту та інших об'єктах Києва

14:47

Потрібні всього 2 інгредієнти: жінка поділилася лайфхаком для чищення прикрасВідео

14:30

Ложка стоятиме: рецепт нереального абрикосового варення - таке не купишВідео

Реклама
14:19

Ротару з Україною: легендарна співачка відреагувала на ракетний обстріл 8 липняФото

14:04

Пошкоджені електромережі: в ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

14:03

Повторний удар по Києву: РФ атакувала пологовий будинок ракетами, є жертви і поранені

13:44

Десятки загиблих і ще більше потерпілих: ситуація по регіонах УкраїниФото

13:36

Удар РФ по "Охматдиту": у лікарні розкрили деталі ракетної атаки РФФото

13:25

Ракетна атака на Україну 8 липня: українські зірки відреагували на трагедіюВідео

13:12

Люди кричать під завалами: РФ атакувала багатоповерхівку в Києві - КличкоВідео

12:53

З'явилися нові можливості для ударів вглиб Росії - Мусієнко

12:48

Зеленський прибув до Варшави: польські ЗМІ розкрили деталі візиту

12:35

Дітей взяли в заручники: репер Серьога, який жив у Києві, зробив цинічну заяву і став на бік терористів РФ

12:24

Всі напрямки наступу РФ сходяться в 1 точці: яке місто під найбільшою загрозою

12:23

Попри великі втрати російських танків РФ не використовує тисячі Т-72 - Forbes

12:22

Більшість ракет збито: Шмигаль про деталі масованого удару РФ по УкраїніФото

12:22

Під завалами багато людей: Зеленський про атаку РФ по дитячій лікарні ОхматдитВідео

12:13

Десятки поранених, є жертви: РФ вдарила ракетами по Україні - ситуація в регіонахФото

12:07

Удар по дитячій лікарні "Охматдит": під завалами можуть бути люди - КлименкоФото

12:03

Ветеринар назвав головну ознаку того, що ваш собака вас обожнює

12:00

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров

11:54

Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл та влучання в Охмадит

11:28

РФ завдала ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві: що відомоФотоВідео

Реклама
11:27

Чи залишаться в Україні всесвітньо відомі квадратні кавуни - вирішиться сьогодні

11:23

В Україні змінили графіки на 8 липня: коли чекати відключень електроенергії

11:02

Китайський гороскоп на завтра 9 липня: Тиграм - лікування, Бикам - афера з грошима

10:49

Південна Корея може підтримати постачання зброї в Україну: названо головні умови

10:34

Орбан зустрівся із Сі Цзіньпіном і назвав "умову миру" в Україні

10:25

Що робити, якщо на телефоні не працює мобільний інтернет під час відключень світла

10:21

У Києві та області - потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалихФото

10:10

В Україні зростуть тарифи на воду: яких міст торкнеться і скільки доведеться платити

10:02

Як перемога Путіна може вплинути на світ: Столтенберг здивував заявою

10:01

Масований ракетний удар по Україні 8 липня: в регіонах прозвучали перші вибухи

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти