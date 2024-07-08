'Охматдит' був мішенню: в Мережі з'явились кадри удару - аналіз Defense Express

В Мережі з'явились кадри прямого влучання російської крилатої ракети по корпусах дитячої лікарні "Охматдит".

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Удар по "Охматдиту" в Києві був ціленаправленим / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Сьогодні, 8 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. Відомо, що під завалами можуть знаходитись люди. Водночас в Мережі з'явилось відео ймовірного ракетного удару по дитячій лікарні, яке проаналізували аналітики видання Defense Express.

Аналітики відзначають, що судячи з опублікованих кадрів чітко видно, що ракета, яка вразила "Охматдит" не була пошкодженою або підбитою.

"Наразі складно сказати, яка саме це була крилата ракета, але відомо, що для атаки ворог використав Х-101, які були запущені з Ту-95МС. Також, через те, що ракета знаходиться на термінальній стадії польоту після традиційного маневру "гірка" перед ударом, вона не відхилилась від курсу", - зазначають вони.

відео дня

Дивіться відео з моментом російського удару по дитячій лікарні "Охматдит":

Фото: скріншот

В Defence Express роблять висновок, що відео з атакою російською крилатою ракетою, яка, на жаль, не була збита, підтверджує, що дитяча лікарня "Охматдит" була цілеспрямованою мішенню.

"Саме координати Охматдиту були занесені в її пам'ять, як мішень і ця атака - не випадковість та не результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту", - резюмували аналітики.

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Удар по "Охматдиту" - що відомо про обстріл Києва 8 липня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у прес-службі дитячої лікарні "Охматдит" надали подробиці ракетного удару РФ по корпусах закладу. Повідомляється, що на місці вибухів працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам і співробітникам.

Росія завдала нового удару по Києву в понеділок, 8 липня, внаслідок якого відомо про загиблих та поранених. У повідомленні Київської міської військової адміністрації в Telegram зазначено, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру.

В результаті масованого ракетного удару по Києву вдень 8 липня зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок, що призвело до обвалу одного з під'їздів, повідомив мер міста Віталій Кличко.

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