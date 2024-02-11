Боєць ЗСУ про мобілізацію: 'Люди не розуміють, наскільки драматична ситуація'

Військові констатують велику нестачу боєприпасів і людей на фронті.

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Військовий на передовій вимагають посилення мобілізації / Колаж Главреда. Фото: BILD, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

В українській армії спостерігається велика нестача боєприпасів, досі у постачанні БК багато самоорганізації завдяки волонтерам, розповів в інтерв'ю BILD лейтенант ЗСУ на ім'я Олександр.

27-річний військовий воює проти окупантів уже два роки. За його словами, часто саме волонтери доставляють на фронт дрони, снаряди і навіть бронетехніку.

Олександр визнав, що ЗСУ можуть відповідати лише двічі з десяти ударів росіян. Тому армії необхідна мобілізація.

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"Якщо росіяни атакують нас десять разів, ми можемо оборонятися лише двічі. Нам потрібна мобілізація зараз. Люди в інших регіонах України, мабуть, не розуміють, наскільки драматична ситуація. Ми повинні обороняти нашу лінію фронту. Якщо росіяни захоплять одне місто, вони нападуть на наступне. У якийсь момент це має вирішитися політично, оскільки ми не можемо розстріляти кожного росіянина", - висловився військовий.

Журналісти, побувавши на фронті, зауважують, що більшість опитаних ними українських солдатів не бачать можливості для переговорів на основі вимог Росії. Один із них сказав, що це означало б "кинути наших людей на окупованих територіях". Інший сказав: "Ті чоловіки, які дивляться телевізор на заході України, думають, що потрібно тільки почекати, і ми переможемо, але так не буває".

У виданні констатують, що Україна перебуває "у найважчій військовій кризі з часів битви за Київ". На думку німецьких журналістів, на передовій зараз перевага у росіян, незважаючи на те, що окупаційні війська все ж виснажені.

Ситуація на фронті

Путін скористався невизначеною ситуацією навколо подальшої допомоги США Україні та погнав свої війська в новий масштабний наступ. Експерти констатують повільне, але постійне просування загарбників, наприклад, в Авдіївці.

За словами українського командування, нещодавні блокування пакетів військової допомоги у США та ЄС призвели до катастрофічної нестачі артилерії на лінії фронту в Авдіївці . Ще влітку обидві сторони закидали одна одну снарядами приблизно в рівних кількостях. Тепер співвідношення приблизно один до п'яти.

Без своєчасної допомоги від США Україні загрожує позиційна війна, а в перспективі - заморозка війни з Росією, переконаний керівник Центру військово-правових досліджень ОлександрМусієнко.

Своєю чергою, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія уточнив, що у самої України за такого розкладу "ресурсів вистачить на два місяці".

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