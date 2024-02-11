'Шахеди' масово запустили із двох напрямків: у ЗСУ прокоментували атаку РФ

"Шахеди" залишаються непростою ціллю, але завдяки досвіду, вмінням, додатковому обладнанню все-таки дрони збивається, пояснив Ігнат.

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Росія атакує Україну дронами / колаж: Главред, фото: defence-ua.com, ДСНС

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у ніч проти 11 лютого російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131".

"Мали і 90 "Шахедів" у новорічну ніч. 45 - це був рекорд позаминулої новорічної ночі. Зазвичай противник атакує кількістю 15-20 щодні і щоночі. 40 з 45 - це серйозний результат", - зазначив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Росіяни запустили хвилями "Шахеди" з двох напрямків, рухались вони як зазвичай по тих маршрутах, які розвідали напередодні, щоб якомога глибше пройти, якомога більше цілей уразити.

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"Цього разу надзвичайно високий показник. Навіть з тих 5, які не є у статистиці збитих, ще кілька не долетіли до своїх цілей внаслідок певних обставин. Тому дуже гарний результат", - йдеться у повідомленні.

"Шахеди" залишаються непростою ціллю, але завдяки досвіду, вмінням, додатковому обладнанню все-таки дрони збиваються.

"На жаль, таких серйозних показників не можна досягти, коли атакують прифронтову зону, території, які прилягають до лінії фронту, бо часу на збиття мало. Мобільні вогневі групи мають обмежений радіус дії, щоб збивати ці дрони. Тому, якщо ворог атакує по військах чи по лінії фронту, відсоток збиття буле меншим", - вказано у повідомленні.

Водночас сьогодні майже всі дрони були збиті мобільними вогневими групами.

"Ми таким чином можемо заощадити зенітні керовані ракети середнього та малого радіусу дії", - резюмував Ігнат.

Нагадаємо, щор осійські окупанти вночі, 11 лютого, атакували Україну. ЗСУ відбивали удари в 9 областях. У Силах оборони півдня акцентували увагу на тому, що окупанти намагалися атакувати прибережну інфраструктуру та об'єкти аграрної промисловості.

У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували Одесу дронами. Відомо, що були "прильоти" у цивільну інфраструктуру. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.

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