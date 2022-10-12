Маск спілкувався з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України - ЗМІ

Володимир Путін та Ілон Маск / колаж фото https://ua.depositphotos.com/

Скандально відомий комерсант-інноватор Ілон Маск нібито провів телефонну розмову з росіянами диктатором Володимиром Путіним ‒ перед публікацією "мирного плану" україно-російської війни у Twitter. Про це заявив політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер в коментарі порталу Vice.

Той стверджує, що особисто говорив з Маском. І нібито той йому повідав - Путін у телефонній розмові висловив свою "готовність вести переговори", але тільки за умови, якщо Україна визнає анексію Криму і чотирьох регіонів, а також погодиться на постійний нейтралітет.

Також диктатор нібито сказав Маску, що Росія втілить свої цілі "незважаючи ні на що", в тому числі з можливим використанням ядерної зброї, якщо Україна вторгнеться в Крим. Маск сказав Бреммеру, що "необхідно зробити все, щоб уникнути цього результату".

Крім того, комерсант нібито сказав, що відмовив владі України в активації супутникового інтернету Starlink на території окупованого півострова Крим.

Пізніше Маск заперечував, що перед публікацією свого плану "мирного врегулювання" говорив з президентом РФ.

"Я розмовляв з Путіним тільки один раз, і це було десь півтора роки тому. Предметом розмови був космос", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, на минулому тижні Ілон Маск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, які містять фактично ті ж пункти, що він згадував у розмові з Бреммером - від визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва.

Пізніше Маск також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія однозначно переможе у війні з Україною, тому що має більше населення і ресурсів.

Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. У той же час російські ЗМІ і чиновники активно підхопили їх; так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "гідними уваги пропозиціями".

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