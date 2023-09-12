Зірвав операцію ЗСУ: у США вимагають розслідувати дії Маска з блокуванням Starlink в Україні

Сенатор США від Демократичної партії Елізабет Уоррен вимагає провести розслідування щодо мільярдера Ілона Маска через блокування супутникового інтернету Starlink в Україні. Генеральний директор SpaceX нібито проводив маніпуляції з доступом до мережі, щоб запобігти атакам на російські військові кораблі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.
За словами Уоррен, Конгрес повинен гарантувати проведення зовнішньої політики США урядом, а не одним мільярдером. Також вона хоче, щоб Міністерство оборони США вивчило свої контрактні відносини з компанією SpaceX, передає Bloomberg.
"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", – заявила Уоррен.
Крім того, сенатор Джек Рід також заявив, що він стурбований цією проблемою, враховуючи, що уряди традиційно контролюють супутники, а президенти самі вирішують, що з ними робити.
За словами Ріда, попри позитивні зміни, що відбулися після того, як в SpaceX знизили вартість доступу до космосу, "останнє слово, коли справа стосується національної безпеки", не може бути за Маском.
На 13 вересня заплановано проведення закритого саміту з сенаторами в Капітолії. Очікується, що генеральний директор SpaceX Ілон Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у заході.
Що передувало
В уривку з біографії Ілона Маска, написаної американським журналістом і письменником Уолтером Айзексоном, йдеться, що у 2022 році він розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.
Пізніше Маск відповів на звинувачення про те, що в 2022 році він дав завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму.
За його словами, такої вказівки він нібито не давав. Маск зазначив, що в районі Криму Starlink не працювала.
"Зазначені регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", - заявив він.
The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.
Мільярдера почали звинувачувати в держзраді. Він очікувано відкидає це, апелюючи тим, що Штати не оголошували війну РФ.
"Я є громадянином Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто називає мене таким", - заявив Маск.
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