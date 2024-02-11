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У ЗСУ назвали сценарій, за якого війська РФ можуть оточити Авдіївку

Андрій Ганчук
11 лютого 2024, 12:04
В'їзд до Авдіївки Донецької області для невійськових суттєво ускладнений, сказав речник Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій журналістам.
Авдіївка, промзона (ілюстративне фото)
Окупанти РФ здатні оточити Авдіївку, якщо вийдуть до ключової дороги - ЗСУ (ілюстративне фото) / Колаж: Главред, фото: скріншот ТСН, Facebook П. Жебрівський

Якщо окупаційні війська агресора Росії вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, що проходить на захід від коксохімічного заводу, забезпечення та посилення бійців ЗСУ ускладниться. За такого сценарію виникне загроза оточення. Про це заявив представник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що якщо ворог просунеться до стратегічно важливої лінії забезпечення українських військ, може з'явитися загроза оперативного оточення.

"Якщо вони вийдуть ближче до артерії забезпечення, до дороги, яка йде дещо на захід від коксохімічного заводу, то постачання, логістика, заміна, посилення наших підрозділів в Авдіївці буде дуже ускладнене", - вважає речник ЗСУ.

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Також він додав, що наразі в'їзд до Авдіївки для невійськових суттєво ускладнений. Правоохоронці не можуть заїхати до міста, щоб зафіксувати наслідки російських обстрілів і ймовірних жертв.

Дмитро Лиховій нагадав про удар окупантів 8 лютого по Пункту незламності та укриття в супермаркеті на Центральному проспекті. Досі неможливо встановити кількість жертв, оскільки у правоохоронців немає доступу до місця події.

Ситуація в Авдіївці

РФ наступає великими силами, ризики втрати Авдіївки існують, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що окупанти намагаються увійти у місто і відновлюють атаки на коксохімічний завод.

Бригадний генерал розкрив цілі окупантів РФ - командувач ОСГВ Таврія Олександр Тарнавський сказав, що ворог прагне встановити контроль над українською логістикою. ЗСУ відбивають атаки росіян.

Війська РФ поки що не можуть оточити та захопити Авдіївку, заявив 47-ї Окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин. Українські війська тримають оборони. Російські сили зазнають важких втрат.

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Авдіївка ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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