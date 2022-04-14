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"Словесна ескалація не допоможе": Макрон виправдався за відмову назвати звірства РФ геноцидом

14 квітня 2022, 17:53

Геноцид має значення і повинен бути кваліфікований юристами, а не політиками, впевнений президент Франції.

Макрон
Еммануель Макрон / Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував свої недавні висловлювання з відмовою називати звірства окупантів РФ в Україні геноцидом.

На його думку, "вербальна ескалація" нічим "не допоможе Україні", пише видання Le Point.

"Слово геноцид має значення і має бути кваліфіковано юристами, а не політиками", - заявив французький лідер.

Він також упевнений в тому, що"держави, які вважають це геноцидом, повинні втручатися через міжнародні конвенції".

"Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю. Кожен повинен знати, як зберегти розум, словесна ескалація не допомагає Україні", - зазначив президент Франції.

Макрон додав, що проведе ще одні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не готовий називати військові злочини армії РФ проти мирних українців "геноцидом". Він пояснив це тим, що російський і український народи нібито є "братніми".

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Еммануель Макрон війна Росії та України
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