Макрон зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки – що відомо

Руслан Іваненко
3 вересня 2025, 21:13оновлено 3 вересня, 22:17
Президент Франції підкреслив, що Європа готова виступити єдиним фронтом, щоб надати Україні гарантії безпеки після угоди.
Союзники заявили про готовність підтримати Україну стабільними умовами миру після підписання домовленостей

Читайте в матеріалі:

  • Коли Україна може отримати гарантії безпеки
  • Яку позицію озвучив Макрон у Парижі
  • Від чого залежить початок дії домовленостей

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки одразу після підписання мирної угоди з Росією. Про це він повідомив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі.

Єдина позиція союзників

"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", – наголосив Макрон.

Він підкреслив, що після консультацій у Вашингтоні союзники узгодили єдину позицію й готові виступити єдиним фронтом на користь стабільного миру в Україні. Йдеться не лише про політичні, а й про практичні механізми підтримки, які можуть бути задіяні у разі завершення війни.

"Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці", – додав президент Франції, зазначивши, що саме позиція Москви визначатиме подальший розвиток ситуації.

Експертна оцінка

Як зазначає політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, нинішні гарантії безпеки не можна порівнювати з домовленостями у "Мінську". Ті угоди більше стосувалися пошуку миру, а не реальної безпеки, і їхній досвід показав, що мирні домовленості самі по собі не забезпечують припинення війни.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди / Інфографіка: Главред

Фесенко підкреслює, що існує ризик повторення ситуації з Будапештським меморандумом, і Україна добре усвідомлює цю небезпеку. Тому головною вимогою Києва має бути конкретизація гарантій безпеки — не загальні обіцянки, а чітко прописані механізми.

Політолог також нагадує, що у лютому однією з причин суперечки в Овальному кабінеті було саме питання гарантій безпеки. Українська сторона наполягала на отриманні гарантій перед початком переговорів про припинення вогню, проте США тоді відмовилися обговорювати цей аспект. У результаті Київ був змушений піти на поступки, і лише в березні вдалося узгодити спільну позицію щодо перемир’я, відклали питання гарантій на пізніший час.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американська адміністрація планує реагувати на зближення Китаю та Росії. Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству оборони готуватися до масштабної реорганізації армії, повідомив міністр оборони Піт Геґсет.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на пропозицію російського диктатора Путіна провести зустріч із президентом Зеленським у Москві, зазначивши, що щонайменше сім країн готові виступити майданчиком для такої зустрічі, щоб сприяти завершенню війни.

Лідер РФ Володимир Путін заявив, що ніколи не виключав можливості зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі та пропонує провести її саме в Москві.

