Лукашенко станцював під дудку Путіна і заклянчив у України перемовини

Директор Росії Володимир Путін напав тому, що він, мовляв, захищав своїх людей, вважає нелегітимний Білоруський "глава держави" Олександр Лукашенко.

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Росія готова до перемовин із Україною - Лукашенко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав до так званих мирних перемовин агресора Росії та України і цинічно сказав, що Москву нібито спровокували на війну проти Києва. При цьому він заспівав дифірамби РФ і сказав, що російська держава, мовляв, з кожним роком стає все краще.

Як повідомляють білоруські пропагандистии Белта, він заявив про те, що Росію, мовляв, спровокували на війну проти України, "дискримінуючи в Україні громадян за національною ознакою". Сама Москва нібито хоче перемовин із Києвом.

"Ця мерзенна ситуація нікому не потрібна. І ви знаєте, що сьогодні Росія готова. І ніколи не відмовлялася від перемовин", - спробував запевнити Лукашенко. відео дня

За його словами, Путін напав на Україну нібито для "захисту своїх людей".

"У Росії Путіна штовхали до того, щоб він захистив своїх людей. А як він повинен вчинити? Дострибалися", - сказав маячню білоруський директор.

Також Олександр Лукашенко заспівав дифірамби Кремлю, підкресливши, що Росія, мовляв, щомісяця, щороку стає іншою і вона сьогодні "в силу певних умов є цементуючою, об'єднуючою ланкою всього пострадянського простору".

Перемовини України та Росії

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що перемовини із Росією вести небезпечно. В інтерв'ю Главреду він сказав, що якщо Україна припуститься навіть натяку на діалог, Москва одразу ж "вимагатиме віддати" їй 5 регіонів.

У Путіна влаштували "цирк" і безглуздо поклянчили у Зеленського перемовини - зокрема, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що президент України нібито може поставити Путіну питання на прямій лінії. Російські ЗМІ відзначили, що питання до директора РФ модеруються якоюсь "бойовою групою".

Під час так званої прямої лінії Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. Він вважає Одесу "російським містом" і сказав, що розв'язана війна закінчиться, мовляв, коли Москва виконає свої цілі.

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