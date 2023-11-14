Путін не готовий до переговорів "про прийнятне рішення": Столтенберг сказав, що робити

Відповідальність союзників по НАТО - допомогти Києву захистити себе, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Захід має посилити військові можливості України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що поки немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий вести переговори "про прийнятне для України рішення", тому єдиний досягти цього - переконати господаря Кремля в тому, що він не переможе на полі бою.

Про це Столтенберг сказав перед участю в засіданні Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони в Брюсселі, передає Укрінформ.

Столтенберг підкреслив, що Україна повинна вирішувати, які умови для переговорів і для будь-якої угоди є прийнятними. Водночас відповідальність союзників по НАТО - допомогти Києву захистити себе.

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"Поки ми не бачимо бажання президента РФ Путіна вести переговори про прийнятне для України рішення. Тому єдиний спосіб досягти цього – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – посилити військові можливості України шляхом надання їй підтримки", - сказав він.

"Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Україна повинна зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах – підтримати Україну", - додав Столтенберг.

Генсек НАТО переконаний, що ймовірність прийнятного переговорного результату про мир зростатиме залежно від того, як країни-члени Альянсу збільшуватимуть допомогу Україні.

Війна в Україні - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступний місяць буде критичним у війні. Час для переговорів з країною-агресором РФ ще не настав. За словами Макрона, те, що кремлівський диктатор Володимир Путін робить в Україні – це імперіалізм і колоніалізм. Тому "обов'язком" його країни і всіх інших держав є підтримка України в її обороні.

Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може сильно затягнутися. У разі тривалого конфлікту з часом РФ не зможе продовжувати великі військові операції.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що через коливання західних союзників у подальшій підтримці України Кремль знову може повірити у свою перемогу у війні.

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