УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін не готовий до переговорів "про прийнятне рішення": Столтенберг сказав, що робити

Анна Ярославська
14 листопада 2023, 12:52
Відповідальність союзників по НАТО - допомогти Києву захистити себе, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Єнс Столтенберг, НАТО, війна в Україні
Захід має посилити військові можливості України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що поки немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий вести переговори "про прийнятне для України рішення", тому єдиний досягти цього - переконати господаря Кремля в тому, що він не переможе на полі бою.

Про це Столтенберг сказав перед участю в засіданні Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони в Брюсселі, передає Укрінформ.

Столтенберг підкреслив, що Україна повинна вирішувати, які умови для переговорів і для будь-якої угоди є прийнятними. Водночас відповідальність союзників по НАТО - допомогти Києву захистити себе.

відео дня

"Поки ми не бачимо бажання президента РФ Путіна вести переговори про прийнятне для України рішення. Тому єдиний спосіб досягти цього – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – посилити військові можливості України шляхом надання їй підтримки", - сказав він.

"Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Україна повинна зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах – підтримати Україну", - додав Столтенберг.

Генсек НАТО переконаний, що ймовірність прийнятного переговорного результату про мир зростатиме залежно від того, як країни-члени Альянсу збільшуватимуть допомогу Україні.

Війна в Україні - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступний місяць буде критичним у війні. Час для переговорів з країною-агресором РФ ще не настав. За словами Макрона, те, що кремлівський диктатор Володимир Путін робить в Україні – це імперіалізм і колоніалізм. Тому "обов'язком" його країни і всіх інших держав є підтримка України в її обороні.

Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може сильно затягнутися. У разі тривалого конфлікту з часом РФ не зможе продовжувати великі військові операції.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що через коливання західних союзників у подальшій підтримці України Кремль знову може повірити у свою перемогу у війні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НАТО Йенс Столтенберг новини України та світу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Коса скоро буде наша": топ-генерал ЗСУ розкрив деталі операцій на півдні

"Коса скоро буде наша": топ-генерал ЗСУ розкрив деталі операцій на півдні

13:13 Україна
ЗСУ на Лівобережжі, скоро перелом: у Зеленського назвали вирішальний рік у війні

ЗСУ на Лівобережжі, скоро перелом: у Зеленського назвали вирішальний рік у війні

12:56 Україна
Вдарять морози: синоптик назвала дату різкого похолодання

Вдарять морози: синоптик назвала дату різкого похолодання

12:28 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

14:00

Ситуація загострилась: ворог почав штурм на стратегічному напрямку - офіцер ЗСУ

13:34

Favbet Tech увійшла до топ ІТ-компаній, що найбільше підтримують Україну реклама

13:13

"Коса скоро буде наша": топ-генерал ЗСУ розкрив деталі операцій на півдні

13:01

Українським школярам заборонять користуватися гаджетами: у МОН зробили заяву

13:00

Словацька система проти викрадення авто - найкращій захист, перевірений роками новости компании

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - КуликБайден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик
12:56

ЗСУ на Лівобережжі, скоро перелом: у Зеленського назвали вирішальний рік у війні

12:54

Melovin, Пугачова та Жінка-кішка: 7 зірок, які страждають на цукровий діабет

12:52

Путін не готовий до переговорів "про прийнятне рішення": Столтенберг сказав, що робити

12:45

ЄС виступив з обнадійливою заявою щодо боєприпасів для України

Реклама
12:28

Вдарять морози: синоптик назвала дату різкого похолодання

12:15

Якщо ви хочете, щоб шкідники їли вашу грядку, посадіть ці квіти - експерт

12:09

Melovin ексклюзивно розкрив подробиці своєї хворобиВідео

12:08

Чому в Києві збивають балістику, а в інших містах – ні: відповідь ЗСУ

12:02

Комунікації для звільнених і прифронтових громад: як медіа сприяють взаєморозумінню і стійкості під час війни

11:58

Місячний календар 15 листопада 2023: хвороби в цей день вимагають негайного лікування

11:53

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Собакам - терпіння, Півням - несподіванка

11:52

ЗСУ націлилися на Мелітополь: пішли в наступ і "перемололи" сотні росіян

11:35

Ампутували ногу: стало відомо про стан мами з немовлям, обстріляних окупантами в Херсоні

11:21

Коріння "попре" через два тижні: ложка цієї спеції врятує орхідею від загибелі

11:18

Від жовтого до чистого білого: як швидко очистити дно унітазу в домашніх умовах

Реклама
11:09

Одна темрява: Міс Україна Всесвіт розповіла, як хотіла накласти на себе руки через зраду чоловіка і подруги

10:59

Удар по окупантах на Херсонщині: дрони підірвали будівлю "поліції" РФ

10:49

Українцям прийде третя платіжка за газ: за що доведеться доплатити

10:46

Як позбутися від льоду на машині: 4 "фішки", які повинен знати кожен

10:40

Гороскоп на сьогодні 15 листопада 2023: Діві - фінансові труднощі, Козерогу - неробство

10:36

Сподіваюся, ви сумували: Гайтана потішила шанувальників новою заявоюВідео

10:11

Співак Melovin зізнався, яка в нього невиліковна хвороба

09:55

У РФ атакували завод з виробництва ракет "Кинджал" і виробника боєприпасів

09:43

Як погіршення погоди вплине на бойові дії: в ISW дали прогноз на зиму

09:38

РФ масовано битиме по енергооб'єктах: США хочуть допомогти Україні захиститися

09:16

Яке свято завтра 15 листопада: день у світовій та українській історії, церкві

09:07

Фаріон відхрестилася від "здачі" студента з Криму та звинуватила у всьому ФСБ

08:50

Нові правила фінансування біженців: чого чекати українцям у НімеччиніПогляд

08:44

Не разом з порошком: експерт розповів, коли додавати кондиціонер в пралку

08:36

Блінкен і Єрмак зустрілися у Вашингтоні: про що говорили

08:35

Україна може зіткнутися з тим, що їй потрібно вести переговори з РФ – Washington Post

07:57

Вночі окупанти вдарили по Україні "Іскандером" та "Шахедами": скільки збила ППО

07:20

Навіщо окупанти заговорили про "жест доброї волі" на Херсонщині: в ISW назвали версії

06:46

Радник Байдена про допомогу Україні: можливості США зменшуються з кожним тижнем

06:10

Цирк ім. Орбана триваєПогляд

Реклама
05:00

Здоров'я притягнеться на цілий рік: що можна і не можна робити 15 листопада

04:30

"РФ хоче до березня 2024-го прозвітувати про успіхи": експерт спрогнозував кроки росіян

03:43

ЗСУ готуються до найгірших сценаріїв на фронті у разі змін погоди - боєць

03:05

Аналітик пояснив, чого чекати Києву від рекомендацій Єврокомісії на вступ України до ЄС

02:30

"Морпіхи творять дива": стали відомі деталі боїв на лівобережжі Херсонщини

02:00

"Відчується в 2025": Буданов розповів про можливу затяжну війну в Україні

01:30

Українська тенісистка показала "пожежу" в купальнику під час медового місяця

13 листопада, понеділок
23:29

ЗСУ "анулювали" одного з творців "Реальних пацанів" та "Татусевих доньок"

23:15

"Звільнення" генералів: у Міноборони вперше прокоментували чутки

22:39

Розвідка дізналася плани РФ: Зеленський розповів про підготовку потужної відповіді ворогу

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти