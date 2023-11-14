Путін не готовий до переговорів "про прийнятне рішення": Столтенберг сказав, що робити

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що поки немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий вести переговори "про прийнятне для України рішення", тому єдиний досягти цього - переконати господаря Кремля в тому, що він не переможе на полі бою.
Про це Столтенберг сказав перед участю в засіданні Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони в Брюсселі, передає Укрінформ.
Столтенберг підкреслив, що Україна повинна вирішувати, які умови для переговорів і для будь-якої угоди є прийнятними. Водночас відповідальність союзників по НАТО - допомогти Києву захистити себе.
"Поки ми не бачимо бажання президента РФ Путіна вести переговори про прийнятне для України рішення. Тому єдиний спосіб досягти цього – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – посилити військові можливості України шляхом надання їй підтримки", - сказав він.
"Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Україна повинна зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах – підтримати Україну", - додав Столтенберг.
Генсек НАТО переконаний, що ймовірність прийнятного переговорного результату про мир зростатиме залежно від того, як країни-члени Альянсу збільшуватимуть допомогу Україні.
Війна в Україні - останні новини
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступний місяць буде критичним у війні. Час для переговорів з країною-агресором РФ ще не настав. За словами Макрона, те, що кремлівський диктатор Володимир Путін робить в Україні – це імперіалізм і колоніалізм. Тому "обов'язком" його країни і всіх інших держав є підтримка України в її обороні.
Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може сильно затягнутися. У разі тривалого конфлікту з часом РФ не зможе продовжувати великі військові операції.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що через коливання західних союзників у подальшій підтримці України Кремль знову може повірити у свою перемогу у війні.
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