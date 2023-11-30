У Путіна влаштували "цирк" і безглуздо поклянчили у Зеленського перемовини

Директор агресора Росії Володимир Путін зібрався влаштувати своє "традиційне спілкування з росіянами" 14 грудня, розповів його спікер Дмитро Пєсков.

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У Кремлі "розмріялися" про дзвінок Зеленського Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У Кремлі зібралися зробити "пряму лінію" з главою РФ Володимиром Путіним. Готують, мовляв, бойову групу, яка буде відхиляти питання, які "сіють паніку і не мають відношення до реальності". При цьому там нібито пожартували, що питання може поставити і президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК, керівник "виконавчого комітету загальноросійського народного фронту" Михайло Кузнєцов сказав, що вже встигли створити "бойову групу, щоб боротися з фейками і втручанням опонентів". Так звана група буде відхиляти питання, які "не мають ніякого відношення до подій, а будуть імітувати щось, або сіяти паніку".

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Більш того, Путін сам буде вибирати питання, на які збереться відповідати.

Крім того, рупор Кремля Дмитро Пєсков вигадав, що "навіть Зеленський зможе поставити запитання Путіну під час прямої лінії". А ось про те, що питання будуть фільтрувати, Пєсков промовчав.

Росія "просить" перемовини

Глава Кремля Володимир Путін відзначився новою маячнею на саміті G20. Він звинуватив Україну в, мовляв, небажанні вести "перемовини" із РФ на умовах держави-окупанта.

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить із перемовного процесу", - сказав Путін.

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав Путіну дві умови завершення війни проти України. Він заявив, що Росія повинна забрати своїх окупантів із українських земель.

Перемовини із Росією вести небезпечно, вважає політичний експерт Тарас Загородній. В інтерв'ю Главреду він заявив, що якщо з боку Києва буде хоча б натяк на діалог, Москва "вимагатиме" 5 регіонів.

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