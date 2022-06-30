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Лукашенко закликав Росію бути готовою до застосування ядерної зброї

30 червня 2022, 16:24

Також Лукашенко додав, що їм "ця війна не потрібна".

Лукашенко Путін
Лукашенко закликав Путіна готується до застосування ядерної зброї / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію бути готовою до використання ядерної зброї. Про це він заявити під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Ми повинні бути готові. Був 41-й рік, коли ми вірили.... Тому ми віримо, але ми повинні порох тримати сухим. В усіх напрямках", - сказав Олександр Лукашенко.

В самому кінці він додав, що їм "ця війна не потрібна".

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Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може піти на реалізацію сценарію, пов'язаного із застосуванням тактичної ядерної зброї. Українські гарант вважає, що світові політики вже готуються до такого можливого варіанту розвитку подій. Загрози Москви задіяти ядерну зброю можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що главу Кремля Володимира Путіна відсторонить від влади "саме життя", тоді як на Росію в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На думку чиновника, Москву потрібно роззброїти, і позбавити, у тому числі, ядерної зброї.

17 червня президент РФ Володимир Путін сказав, що Росія нібито не загрожує ядерною зброєю. Однак держава-агресор може застосувати таке озброєння, якщо, мовляв, побачить загрозу своєму суверенітету.

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