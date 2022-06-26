Немає там червоної кнопки: військовий експерт розвіяв міфи про "ядерну валізку" Путіна

Військовий експерт розвіяв міфи про "ядерну валізку" Путіна / колаж ua.depositphotos.com

Відомий військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вирішив викрити оману багатьох українців про те, що в "ядерній валізці" російського диктатора Путіна, який носить за ним один з охоронців, знаходиться "червона кнопка" для запуску ракет з ядерними боєголовками. У випуску свого Youtube-блогу фахівець зазначив, що в такій валізі розміщується сейф з кодами.

Чемодан закритий спеціальним замком, який спрацьовує по дактилоскопії (або сітківка ока, або відбиток пальця, або все разом). Коли відкривають валізку, то відкривають сейф, говори Жданов. Далі потрібно код. Код видається, прикладається до розпорядження і далі йде вже по команді вниз. На кожному етапі цей код звіряється і до нього додається якась частина.

"В кінцевому підсумку на пусковій установці, коли вводять цей код, розблокується або рубка оператора, в якій знаходяться "червона кнопка" — повертається ключ і натисканням на кнопку "Пуск" (вона не така, як ми уявляємо, там невелика кнопка) — і ракета йде зі стартової позиції. Така ось процедура", - підсумував Жданов.

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У Росії потрібно забрати ядерну зброю

Як говорив секретар РНБО Олексій Данилов, з території Росії слід прибрати зброю, в тому числі і ядерну. Небезпечно залишати озброєною країну, яка не поважає міжнародні правила і встановлені норми. Існує ризик появи "іншого Путіна".

"Це дуже-дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що там не з'явиться інший Путін, то, повірте, я вже говорив, їх там чертовски багато бажаючих стати Путіним", - пояснив секретар РНБО.

Пізніше в авторитетному виданні The New York Times писали, що на Заході точаться суперечки з приводу завершення війни РФ проти України. Як вважають в США, Росію слід виключити з усіх світових процесів. Однак деякі країни ЄС бояться Путіна. Підкреслюється, що особливе значення в ситуації з війною матиме думка президента Зеленського і союзників Києва в західному світі.

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