Ядерні Іскандер-М режиму Лукашенка: у Пентагоні відповіли на погрози Путіна

У Міноборони США назвали заяву Путіна "безвідповідальною".
Неможливо уявити чогось більш безвідповідального, ніж заява лідера держави, який говорить про готовність поставити ракетні комплекси з потенційним ядерним зарядом. Про це заявили в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки.
Репортер видання Foreign Policy Джек Детч у своєму Twitter-акаунті процитував високопосадовця Пентагону, який піддав критиці главу РФ Володимира Путіна, котрий висловив намір передати Білорусі ракетні комплекси Іскандер-М з потенціалом ядерного заряду.
"Я не можу вигадати нічого більш безвідповідального, ніж керівник-висопосадовець, який говорить про ядерну зброю в цьому випадку", - підкреслив чиновник Міноборони США.
Путін зібрався передати Білорусі ракетні комплекси Іскандер-М
25 червня глава Кремля Володимир Путін заявив, що протягом декількох місяців Росія передасть Білорусі оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М. Причому він натякнув на можливість використовувати такі комплекси з ядерним зарядом.
"Ми протягом найближчих декількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні і крилаті ракети. Причому як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - сказав Путін.
Також він запропонував Лукашенку провести доопрацювання літаків Су-25, які знаходяться на озброєнні республіки Білорусь, і розпочати підготовку льотного складу.
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