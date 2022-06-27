Ядерні Іскандер-М режиму Лукашенка: у Пентагоні відповіли на погрози Путіна

Більш безвідповідальної заяви, ніж зробив Путін, складно уявити - Пентагон / Колаж Reuters, УНІАН

Неможливо уявити чогось більш безвідповідального, ніж заява лідера держави, який говорить про готовність поставити ракетні комплекси з потенційним ядерним зарядом. Про це заявили в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки.

Репортер видання Foreign Policy Джек Детч у своєму Twitter-акаунті процитував високопосадовця Пентагону, який піддав критиці главу РФ Володимира Путіна, котрий висловив намір передати Білорусі ракетні комплекси Іскандер-М з потенціалом ядерного заряду.

"Я не можу вигадати нічого більш безвідповідального, ніж керівник-висопосадовець, який говорить про ядерну зброю в цьому випадку", - підкреслив чиновник Міноборони США.

Путін зібрався передати Білорусі ракетні комплекси Іскандер-М

25 червня глава Кремля Володимир Путін заявив, що протягом декількох місяців Росія передасть Білорусі оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М. Причому він натякнув на можливість використовувати такі комплекси з ядерним зарядом.

"Ми протягом найближчих декількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні і крилаті ракети. Причому як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - сказав Путін.

Також він запропонував Лукашенку провести доопрацювання літаків Су-25, які знаходяться на озброєнні республіки Білорусь, і розпочати підготовку льотного складу.

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