ЄС надасть Україні засоби захисту від хімічних та ядерних загроз

ЄС надасть Україні спеціальні засоби захисту від хімічних і ядерних загроз / УНІАН

Євросоюз передасть нашій країні медичне та спеціалізоване обладнання, а також Захисне спорядження на суму 12 мільйонів доларів для захисту здоров'я населення, пише видання CNN.

Йдеться про хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози.

"Оскільки лікарні в Україні терміново потребують медичного обладнання, ЄС також дарує Монітори пацієнтів, інфузійні насоси та апарати штучної вентиляції легенів, а також захисне обладнання для медичного персоналу, наприклад маски і халати", - йдеться в заяві Єврокомісії.

читайте такожЩо дасть Україні статус кандидата в Євросоюз: у Кабміні пояснили переваги

Допомога буде доставлена в Україну з надзвичайних запасів ЄС, які зберігаються в Румунії, Угорщині, Швеції, Німеччині, Греції та Данії.

"Медичне обладнання та обладнання, призначене для хімічних, біологічних або ядерних надзвичайних ситуацій, вже на шляху в Україну. Лікарні та медичні працівники в Україні працюють під вогнем, і ми маємо зробити все можливе, щоб забезпечити їм необхідні інструменти для порятунку життя", - сказав Янез Ленарчич, комісар ЄС з кризового управління.

Нагадаємо, 3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

Читайте також: