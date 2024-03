Лукашенко 'підірвав' брехню Путіна про причетність України до теракту – ISW

Заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що терористи після вчинення стрілянини і підпалу в "Крокус Сіті Холі" під Москвою спочатку рухалися в бік Білорусі, підриває наратив Кремля про причетність України.

Такою заявою Лукашенко можливо хотів попередити дискусію про гіпотетичні зв'язки нападників із Білоруссю, але в той же час він "підірвав" наративи, які поширювала країна-агресорка Росія. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Лукашенко заявив про те, що терористи "не змогли проникнути до Білорусі" завдяки діям білоруських спецслужб. Але така заява в той же час суперечить заяві російського диктатора Володимира Путіна про нібито рух підозрюваних до кордону з Україною.

В ISW зазначають, що від ймовірного місця, де затримали терористів, до кордону з Україною приблизно 95 кілометрів в найближчій точці або 130 кілометрів до перетину траси Е101 з Україною. Але водночас ця точка розташована приблизно за 124 кілометри від кордону з Білоруссю і приблизно за 25 кілометрів від автомагістралі А-240, яка веде до Гомеля.

Аналітики зазначають, що із заяви Лукашенка можна зробити висновки, що терористи спершу рухалися трасою А-240, але потім побачили блокпости чи ще щось, що заважало б їм рухатися вперед, і змінили свій курс на схід лісовими дорогами на трасу Е101.

Також аналітики ISW зазначили, що в самопроголошеного білоруського президента дуже мало очевидних мотивів брехати.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.