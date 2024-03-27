Лукашенко 'підірвав' брехню Путіна про причетність України до теракту – ISW

Аналітики вважають, що у Лукашенка мало очевидних стимулів брехати.

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Лукашенко "підірвав" брехню Путіна про причетність України до теракту / колаж: Главред, фото: скрін YouTube

Заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що терористи після вчинення стрілянини і підпалу в "Крокус Сіті Холі" під Москвою спочатку рухалися в бік Білорусі, підриває наратив Кремля про причетність України.

Такою заявою Лукашенко можливо хотів попередити дискусію про гіпотетичні зв'язки нападників із Білоруссю, але в той же час він "підірвав" наративи, які поширювала країна-агресорка Росія. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Лукашенко заявив про те, що терористи "не змогли проникнути до Білорусі" завдяки діям білоруських спецслужб. Але така заява в той же час суперечить заяві російського диктатора Володимира Путіна про нібито рух підозрюваних до кордону з Україною.

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В ISW зазначають, що від ймовірного місця, де затримали терористів, до кордону з Україною приблизно 95 кілометрів в найближчій точці або 130 кілометрів до перетину траси Е101 з Україною. Але водночас ця точка розташована приблизно за 124 кілометри від кордону з Білоруссю і приблизно за 25 кілометрів від автомагістралі А-240, яка веде до Гомеля.

Аналітики зазначають, що із заяви Лукашенка можна зробити висновки, що терористи спершу рухалися трасою А-240, але потім побачили блокпости чи ще щось, що заважало б їм рухатися вперед, і змінили свій курс на схід лісовими дорогами на трасу Е101.

Також аналітики ISW зазначили, що в самопроголошеного білоруського президента дуже мало очевидних мотивів брехати.

"Лукашенко, можливо, хотів попередити дискусію про гіпотетичні зв'язки нападників із Білоруссю, заявивши, що білоруські сили зіграли важливу роль у їхніх арештах. Хоча заява Лукашенка підриває усталену кремлівську позицію, вона знижує його вразливість перед спробами Кремля використати закриту інформацію про початкові плани втечі нападників для чинення тиску на нього в майбутньому", – додали в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Крокус Сіті Хол – теракт у ТЦ під Москвою 22 березня

Нагадаємо, що 22 березня в Москві стався кривавий теракт під Москвою. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю та відкрили стрілянину з автоматів. За попередніми даними РФ, внаслідок цього загинули 139 людей, ще більше сотні людей постраждали.

Після цього ФСБ затримала винуватців теракту у Москві та видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ та рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

Теракт у Крокус Сіті Холі 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Відповідь України на звинувачення Кремля

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що теракт у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали жорстокі цілі Кремля і заявили, що теракт організували російські спецслужби. У ГУР зазначили, що мета цього теракту – виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в Росії.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до цього.

"Давайте зафіксуємо, Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", – сказав Подоляк.

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