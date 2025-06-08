США відправили на Близький Схід 20 тисяч ракет, які обіцяли Україні, - Зеленський

Адміністрація Трампа перекинула на Близький Схід 20 тисяч ракет, які були погоджені для України ще за Байдена.

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Байден обіцяв Україні 20 тисяч ракет, але їх відправили на Близький Схід / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео в YouTube

Ключові тези Зеленського:

Байден обіцяв передати Україні 20 000 ракет

Ці ракети мали захищати українські міста від "шахедів" відео дня

Адміністрація Трампа вирішила перекинули їх на Близький Схід

Україна погодила з адміністрацією Джо Байдена передачу 20 тисяч ракет для боротьби з іранськими дронами-камікадзе "Shahed". Проте США передали їх на Близький Схід. Про це провідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.

За словами президента, угода про передачу ракет Україні була досягнута ще за адміністрації Байдена. Ці ракети призначалися для знищення ворожих "шахедів", які РФ активно використовує для обстрілів українських міст.

"До речі, знаєте, як ви бачили, ми маємо великі проблеми із "шахедами" тощо. Ми боремось із цим і, звісно, ми знайдемо всі інструменти, щоб їх знищувати", - зазначив він.

Зеленський уточнив, що разом із тодішнім міністром оборони США Ллойдом Остіном було ухвалено рішення реалізувати окремий проєкт.

"Ми розраховували на цей проєкт. 20 тисяч ракет, між нами, 20 тисяч ракет для боротьби з "шахедами" , - зазначив Зеленський.

Глава держави уточнив, що це була недорога, але це особлива технологія.

"Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід", - додав він.

Крім того, Зеленський наголосив, що зменшення обсягів допомоги з боку США безпосередньо призводить до зростання втрат серед українського населення.

Дрони-камікадзе "Shahed" / Інфографіка: Главред

Допомога Україні від США - новини за темою

Як повідомляв Главред, після перемовин 11 березня в Саудівській Аравії відновлено постачання американської зброї в Україну та обмін розвідданими між Києвом і Вашингтоном. У межах раніше затверджених пакетів адміністрації Байдена до України знову надходять артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для HIMARS.

Також з початку повномасштабної війни США не лише надавали зброю, а й тісно співпрацювали з Україною в розвідці, стратегії та плануванні. Усе це координувалося через секретний центр у Вісбадені (Німеччина), де щодня американські та українські офіцери визначали цілі для ударів по військах РФ.

Крім цього, Коаліція охочих, яку формують Велика Британія та Франція для допомоги Україні після припинення вогню, може "забуксувати" через небажання США надавати гарантії безпеки. Лондон і Париж вважають підтримку Вашингтона критично важливою, але Білий дім поки відмовляється брати на себе зобов’язання, зокрема щодо авіації та розвідки.

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Що таке ABC News? ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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