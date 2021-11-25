Кораблі, ПТРК і боєприпаси: Україна отримала від США потужну військову підтримку для стримування РФ

Україна отримала від США зброю для зміцнення обороноздатності держави / Штаб ООС

Сполучені Штати Америки направили Україні нову партію озброєнь, спрямовану на зміцнення обороноздатності країни. Йдеться про боєприпаси, кораблі, протитанкові ракетні комплекси, оптичні засоби та інші озброєння. Допомога надана для стримування Росії від військового наступу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу в четвер, 25 жовтня, він розповів про те, що Вашингтон залишається головним партнером України в питаннях постачань озброєнь. Військова допомога надається для того, щоб Київ зміг захистити свою державу від можливої нової силової операції Росії проти України.

Що отримали Збройні сили України від США

Бойові припаси

Кораблі, серед яких також патрульні катери Island

Човни та запчастини до них

Легкові автомобілі багатоцільового призначення і високої прохідності

Протитанкові ракетні комплекси (ПТРК)

Засоби радіоелектронної та контрснайперської боротьби

Прилади нічного бачення

Оптичні засоби

Засоби зв'язку

Медичне майно

Стрілецьку зброя різних калібрів.

При цьому глава МЗС уточнив, що Україна продовжує реалізовувати заходи з метою зміцнення обороноздатності країни, але детально про це розповідати не став.

читайте такожУ Путіна попередили про напад на Україну у разі вступу країни до НАТО"Зброя, як і гроші, любить тишу, тому подальші деталі розголошувати не стану. Хочу лише запевнити, що скрізь у світі ми, дипломати, шукаємо і знаходимо те, що робить українську армію сильнішою, а отже стримує Росію від наступу", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Війна Росії та України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Росії краще не нападати на Україну, інакше Москва залатить за це високу ціну. Дипломати працюють над тим, щоб не допустити ескалації російсько-українського конфлікту.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна є оплотом безпеки Заходу. На його думку, співпраця Києва і Вашингтона надзвичайно важлива для європейської обороноздатності в умовах тиску Росії.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков висунув звинувачення Києву у тому, що українські війська нібито мають намір звільнити окупований Донбас за допомогою силової операції. Такі нібито плани у Москві вважають "червоними лініями". За його словами, подібному сценарію, мовляв, сприяють постачання озброєнь Україні з боку НАТО.

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