'Зеленський може дати ляпаса': Арестович розповів, чому на саміт G-20 можуть відправити Мішустіна

Арестович заявив, що Путіна вже не можна показувати людям / Фото Facebook, скріншот

Кремлівський диктатор Володимир Путін може пропустити саміт G-20 на Балі, старт якого очікується 15 листопада. Замість глави Кремля РФ представить прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним висунув дві версії такого ймовірного рішення російського керівництва. Однією з версій є те, що президент України Володимир Зеленський може дати Путіну ляпаса.

"Чому Путін не їде – зрозуміло: тому що він або перебуває у стані, коли його не можна показувати людям уже фізично, або вони просто бояться елементарного якогось "опускання" обличчя. Ну, і як пожартував один мій товариш, Зеленський – він же непередбачуваний. Він може просто підійти і дати йому по морді на камеру. Нехай Мішустін отримує по морді, а Путін посидить у будці – теж варіант", - припустив Арестович.

Як зазначив радник керівника Офісу президента, диктатор Путін нічого не зможе зробити після такого кроку українського гаранта.

"І що ти будеш, ядерний удар по Балі завдавати після цього? Що ти з цим робитимеш? Збивати літак Зеленського? Так він полетить таким маршрутом і в такому супроводі, що не вдасться збити", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, 15 листопада очікується старт саміту G20 на Балі, куди запрошений як український гарант Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, до 15 листопада російські окупаційні війська можуть масовано атакувати українські міста, щоб примусити Захід та Україну до перемовин.

Кремлівському диктатору потрібен результат, який він зможе "продати" на саміті G20. І це переговори. Саме тому, ймовірно, російські війська наразі збирають сили, аби повторити масований ракетний удар, який був 10 жовтня.

Раніше в ОП заявляли, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

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