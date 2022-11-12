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РФ може масовано вдарити по Україні під час проведення саміту G20 - Повітряні сили ЗСУ

12 листопада 2022, 10:55

Весь цей час Росія накопичувала ракети для удару по Україні. Для цього вони можуть вибрати символічну дату.

Володимир Путін, ракетний удар, ракета
РФ може масовано вдарити по Україні під час проведення саміту G20 / сайт Кремля, УНІАН

Росія може завдати масований ракетний удар по Україні 15-16 листопада, коли на острові Балі проходитиме саміт країн "Великої двадцятки".

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, в тому числі ракети, вона все ж значно вичерпало свої запаси, а виробництво навіть однієї ракети "займає не один день-два".

"Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити наносити так часто такі ж залпи, як того ж 10 жовтня. Вони дещо накопичують, щоб у якийсь час (вдарити - ред.)", – пояснив Ігнат.

Нагадавши, 15 листопада очікується старт саміту G20 на Балі, куди запрошений як український гарант Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, до 15 листопада російські окупаційні війська можуть масовано атакувати українські міста, щоб змусити Захід і Україну до переговорів.

Президент Росії Володимир Путін не візьме участь у саміті G20 на Балі навіть у форматі онлайн. Про це в п'ятницю заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Раніше в ОП заявляли, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні саміт G20
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