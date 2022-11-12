РФ може масовано вдарити по Україні під час проведення саміту G20 - Повітряні сили ЗСУ

РФ може масовано вдарити по Україні під час проведення саміту G20 / сайт Кремля, УНІАН

Росія може завдати масований ракетний удар по Україні 15-16 листопада, коли на острові Балі проходитиме саміт країн "Великої двадцятки".

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, в тому числі ракети, вона все ж значно вичерпало свої запаси, а виробництво навіть однієї ракети "займає не один день-два".

"Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити наносити так часто такі ж залпи, як того ж 10 жовтня. Вони дещо накопичують, щоб у якийсь час (вдарити - ред.)", – пояснив Ігнат.

Нагадавши, 15 листопада очікується старт саміту G20 на Балі, куди запрошений як український гарант Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, до 15 листопада російські окупаційні війська можуть масовано атакувати українські міста, щоб змусити Захід і Україну до переговорів.

Президент Росії Володимир Путін не візьме участь у саміті G20 на Балі навіть у форматі онлайн. Про це в п'ятницю заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Раніше в ОП заявляли, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

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