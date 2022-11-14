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Шольц закликав Путіна вивести війська з України і потролив главу Кремля, який злякався саміту G20

14 листопада 2022, 08:30

Мирні перемовини між Україною і РФ повинні проводитися в інтересах територіальної цілісності і суверенітету української держави, вважає Олаф Шольц.

Шольц, Путін
Путін не поїде на G20, оскільки побоюється критики країн за війну проти України - Шольц / УНІАН, Reuters

Директор країни-окупантки Росії Володимир Путін вирішив не їхати на саміт Великої двадцятки на Балі, оскільки він побоюється навали критики з боку світових держав. Щоб зробити крок до миру, Путін повинен вивести війська з України. Мирні перемовини Києва з Москвою повинні проводитися в інтересах України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє Bild, під час свого виступу у В'єтнамі 13 листопада він пошкодував про те, що Путін не поїде на саміт G20 в Індонезії. Хоча, на думку Шольца, мотивація Путіна зрозуміла – глава Кремля побоюється критики за війну Росії проти України.

"Було б добре, якби Путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б піддати себе всім питанням і всій критиці, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його тут немає", - вважає Шольц.

При цьому канцлер ФРН був би радий, якби Путін все ж прибув на саміт на Балі.

"Я не думаю, що це зміниться в останню секунду. Якщо це станеться, то я повинен бути щасливим", - сказав глава уряду ФРН.

Крім того, Шольц закликав Путіна вивести війська з України, щоб зробити крок до миру. Майбутні можливі перемовини Києва і Москви повинні проводитися в інтересах територіальної цілісності і суверенітету України.

"Це в жодному разі не перемовини, в яких Росія описує продиктований мир. Швидше, це має стосуватися цілісності і суверенітету України", - підкреслив Олаф Шольц.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт країн Великої двадцятки повинен початися 15 листопада на Балі. Президент Індонезії раніше говорив, що очікує приїзду на захід директора РФ Володимира Путіна і лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Президент України Володимир Зеленський стверджував, що він не братиме участь у саміті G20 на Балі, якщо туди поїде глава країни-агресорки Росії Володимир Путін.

Пізніше спікер Банкової Сергій Никифоров заявив, що Зеленський виступить на саміті Великої двадцятки в Індонезії. За його словами, український гарант навряд чи поїде на Балі і, найімовірніше, зробить заяву в онлайн-форматі.

Журналісти Bloomberg відзначали, що Путін вирішив не їхати на саміт G20, щоб уникнути конфлікту з президентом США Джо Байденом, який називав господаря Кремля військовим злочинцем. Замість Путіна на саміт відправився глави МЗС РФ Сергій Лавров.

Інші новини:

Володимир Путін Велика двадцятка Олаф Шольц війна Росії та України
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