'Переляк та ганьба': дипломат пояснив, чому Путін відмовився їхати на саміт G20

Відсутність Путіна на саміті G20 - це ознака слабкості / kremlin.ru

Дипломат Олександр Щерба переконаний, що кремлівський диктатор Володимир Путін відмовився поїхати на саміт G20, оскільки він прекрасно розуміє, що отримає "болісні ляпаси" від світових лідерів. Саме тому очільник РФ відправляє на саміт міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Звичайно, Путін злякався, бо він отримує від ЗСУ таких ляпасів, що ляпаси ще й на міжнародному майданчику для Путіна були б дуже болісними, до того ж довелось би пройти через те, що пройшов Лавров на засіданні міністрів закордонних справ G20. Крім того, ганьба Росії, яку пережив Лавров на попередній зустрічі, продовжиться на цьому саміті", - сказав Щерба в ефірі "Еспресо".

Як зазначив Щерба, відсутність президента Володимира Зеленського на саміті є зрозумілою, оскільки в його країні війна, а сама Україна не входить до Великої двадцятки. Там український лідер може з'явитися лише як гість.

"А Росія є членом G20 і не приїзд її очільника на саміт – це є ознакою слабкості, переляку, ганьби та ізоляції, у яку потрапила Росія через свої ганебні рішення. Членство у Великій двадцятці визначається рівнем економічного розвитку країни, обсягом бюджету, тому будемо сподіватися, що у наслідок цієї війни рівень економіки та бюджет РФ впаде до такого рівня, що перебування цієї держави серед більш-менш розвинутих країн світу буде безглуздим", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 15 листопада очікується старт саміту G20 на Балі, куди запрошений як український гарант Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, до 15 листопада російські окупаційні війська можуть масовано атакувати українські міста, щоб примусити Захід та Україну до перемовин.

Кремлівському диктатору потрібен результат, який він зможе "продати" на саміті G20. І це переговори. Саме тому, ймовірно, російські війська наразі збирають сили, аби повторити масований ракетний удар, який був 10 жовтня.

Раніше в ОП заявляли, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Більше новин про переговори України та РФ: