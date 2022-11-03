Зеленський поставив умову для участі в саміті G20: справа в Путіні

Зеленський про участь у саміті G20 / president.gov.ua, twitter.com/g20org

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про участь у саміті "Великої двадцятки".

Президент сказав, що якщо на Балі прибуде російський диктатор Володимир Путін, то не братиме участь.

"Не стежу за участю інших у саміті "Двадцятки". Позиція моя особиста і позиція України полягала в тому, що якщо лідер Російської Федерації братиме участь, то Україна не братиме участі. Подивимося, як буде в майбутньому", - заявив Зеленський на брифінгу.

При цьому Зеленський зазначив, що Україна готується до майбутнього саміту G20 і це питання в тому числі обговорювалося в ході телефонної розмови з лідером Індонезії Джоко Відодо.

"У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося - тут кілька днів залишилося", - додав Зеленський.

Що відомо про саміт G20

Саміт G20 розпочнеться вже 15 листопада на Балі.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді.

У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Переговори України і РФ про мир

Раніше в ОП заявляли про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даним момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

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