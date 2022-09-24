УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Лавров осоромився під час виступу в ООН і переплутав "ЛНР" з Лаосом

24 вересня 2022, 22:08

Глава МЗС РФ заявив, що його країна не повинна була миритися з нібито "курсом Києва на тотальну заборону російської мови".

Сергій Лавров
Сергій Лавров / Reuters

Глава МЗС РФ Сергій Лавров в ході виступу на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України нібито стали наслідком політики Києва.

"Проживають там (на окупованих територіях - ред.) люди лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв'ю рекомендував Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.), коли він порадив усім, хто відчуває себе "росіянином" заради блага своїх дітей і онуків йти в Росію. Ось жителі згаданих регіонів так зараз і чинять", - заявив Лавров.

Він також додав, що його країна не повинна була миритися з нібито "курсом Києва на тотальну заборону російської мови, освіти, росЗМІ і культури".

Лавров переплутав "ЛНР" та Лаос

Представник країни-агресора у своєму виступі, виголошуючи список окупованих Росією територій, обмовився і назвав так звану "Луганську народну республіку" "Лаоською".

Сергій Лавров

"Референдуми" Росії в Україні

Росія разом з колаборантами з 23 по 27 вересня проводить на окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей "референдуми". Мета - "приєднати" українські території до РФ.

За два дні до псевдореферендуму глава РФ Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію і сказав, що Москва, мовляв, готова визнати результати своїх "заходів" в Україні.

Рупор Держдуми РФ В'ячеслав Володін говорив, що російський парламент готовий визнати "референдуми" в окупованих регіонах України. Мовляв, за умови, якщо "результати будуть позитивними".

Україна і міжнародне співтовариство не визнає липових "референдумів" Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Москва влаштувала фарс на підтримку своєї військової мобілізації. Подоляк наголосив на необхідності негайного звільнення окупованих територій України.

Читайте також:

війна в Україні Сергій Лавров референдум на Донбасі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:13

"В окупантів підгоріло": на Запоріжжі прогриміли потужні вибухи

22:08

Лавров осоромився під час виступу в ООН і переплутав "ЛНР" з ЛаосомВідео

21:53

У Зеленського підтвердили участь Абрамовича в обміні полоненими між Україною і РФВідео

21:42

Знищення ЧФ Росії: у США пригрозили відповіддю у разі ядерного удару РФ по УкраїніВідео

21:27

Меган Маркл зганьбили: королева заповіла Кейт Міддлтон найціннішеВідео

Реклама
21:25

Гороскоп на завтра 25 вересня 2022: Левам - гроші, Стрільцям - сімейні проблеми, Водоліям - поїздкаВідео

21:19

Місця, приманки і хитрості: як зловити щуку восени

20:59

У Кремлі планують воєнний стан і заборону виїзду росіян за кордон - ЗМІВідео

20:58

У Зеленського по пунктах пояснили союзникам, як відповісти на мобілізацію в РФВідео

20:57

Навіщо замочувати речі в оцті перед пранням: секрет кмітливих господинь

20:35

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики розповіли, коли чекати спекиВідео

20:20

Татова копія: Ургант показав молодшу дочку

20:17

Закони в Думі та виступ Путіна: ЗМІ дізналися дати та сценарій анексії територій УкраїниВідео

20:10

Прикмети на 26 вересня: які 5 речей заборонено робити, щоб проблеми зі здоров'ям не привернутиВідео

19:45

"Не розуміють, куди потраплять": Зеленський назвав найбільшу помилку росіянВідео

19:42

Потужний удар українського ППО: за добу ЗСУ збили чотири літаки окупантівВідео

19:31

"Коли не видно геніталій": Волочкова розповіла, які чоловіки її не приваблюють

19:14

Мадонна або Джанабаєва: співачка здивувала шанувальників зміненим виглядом

19:07

Путін і каста чекістів опинилися перед загрозою втрати владиПогляд

18:59

Китай може змусити РФ завершити війну з Україною: Зеленський розкрив сценарій

Реклама
18:57

"Поїхали з нами в Україну": в РФ мобілізовані побили поліцейських і РосгвардіюВідео

18:53

"Майже в усіх крайній ступінь анорексії": захисники України повернулися з полону в "шокуючому стані"Відео

18:35

Скандал з дронами для РФ: Іран спробував виправдатися, в МЗС жорстко відповілиВідео

17:59

У бою з окупантами загинув військовий-блогер Євген "Малі" Брах

17:56

Україна розгромила Вірменію в Лізі націй і шокувала суперникаВідео

17:44

На похорон завітав кухар Путіна: ЗСУ ліквідували командира штурмовиків ПВК ВагнераВідео

17:34

Гроші сиплються з неба: які 5 жіночих імен все життя купаються в багатствіВідео

17:01

У Мінськ перекинули 130 "вагнерівців"-диверсантів, небезпека для України зросла - полковник ЗСУ

16:59

"Підбили, красунчики": Сили спецоперацій ЗСУ збили два штурмовики Су-25 РФВідео

16:59

На другий день війни зрадницю Лорак кинула вся командаВідео

16:35

Прикмети на 25 вересня: 3 речі, який потрібно зробити для залучення великої удачі на весь рікВідео

16:29

10 років в'язниці: Путін підписав покарання для росіян за відмову воюватиВідео

16:29

Любов Успенська випхала дочку на сцену і намагається зробити з неї зіркуВідео

16:26

"Росія не виграє": Шольц зробив гучну заяву щодо війни в УкраїніВідео

16:22

Наказував бомбити українські міста: Путін призначив свого "улюбленця" новим заступником ШойгуВідео

15:58

Революція і розпад імперії: Фейгін розкрив сценарій розвалу РосіїВідео

15:54

5 речей, які ніколи не можна віддавати з домуВідео

15:53

"Згубна ця справа": мобілізованим бурятам росіяни роздали обереги і повезли в "дитячих" автобусах

15:43

Завершити війну до кінця року практично неможливо, реальність жорстокіша – ПодолякВідео

15:14

Неймовірний осінній салат за 15 хвилин: смачний рецептВідео

Реклама
15:05

Удари по мосту і резервам РФ: на півдні ЗСУ відрізають окупантам шляхи відступуВідео

14:50

Гранатомети, боєприпаси та дрон: ЗСУ отримали нові трофеї військ РФ, один зі "знаковим" написомВідео

14:37

"Дно цивілізації": у Зеленського жорстко відповіли Ірану на постачання дронів РФВідео

14:12

Експрезидент Монголії закликав росіян не воювати в Україні, а бурятам запропонував притулокВідео

14:00

Приїхав підзаробити на пенсії: ЗСУ ліквідували мічмана-окупанта, який "заробляв на війні"Відео

13:23

"Алковійська" Путіна: мобілізовані на війну солдати в РФ позасинали п’яні під військкоматомВідео

13:23

Росіянам -"кримнашистам" у Казахстані не здають квартири: Гордон показав відео

13:04

Симоньян пропонує багатим росіянам купувати людей на війну

12:42

"Грабувати награбоване - невирішена проблема": Фейгін спрогнозував, як розпадатиметься РосіяВідео

12:34

Путін має намір впровадити воєнний стан в регіонах РФ і закрити кордони для "призовників" - ЗМІВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти