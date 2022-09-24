Лавров осоромився під час виступу в ООН і переплутав "ЛНР" з Лаосом

Сергій Лавров / Reuters

Глава МЗС РФ Сергій Лавров в ході виступу на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України нібито стали наслідком політики Києва.

"Проживають там (на окупованих територіях - ред.) люди лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв'ю рекомендував Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.), коли він порадив усім, хто відчуває себе "росіянином" заради блага своїх дітей і онуків йти в Росію. Ось жителі згаданих регіонів так зараз і чинять", - заявив Лавров.

Він також додав, що його країна не повинна була миритися з нібито "курсом Києва на тотальну заборону російської мови, освіти, росЗМІ і культури".

Лавров переплутав "ЛНР" та Лаос

Представник країни-агресора у своєму виступі, виголошуючи список окупованих Росією територій, обмовився і назвав так звану "Луганську народну республіку" "Лаоською".

"Референдуми" Росії в Україні

Росія разом з колаборантами з 23 по 27 вересня проводить на окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей "референдуми". Мета - "приєднати" українські території до РФ.

За два дні до псевдореферендуму глава РФ Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію і сказав, що Москва, мовляв, готова визнати результати своїх "заходів" в Україні.

Рупор Держдуми РФ В'ячеслав Володін говорив, що російський парламент готовий визнати "референдуми" в окупованих регіонах України. Мовляв, за умови, якщо "результати будуть позитивними".

Україна і міжнародне співтовариство не визнає липових "референдумів" Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Москва влаштувала фарс на підтримку своєї військової мобілізації. Подоляк наголосив на необхідності негайного звільнення окупованих територій України.

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