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Не хоче бути переможеним: Ейдман пояснив, чому Путін вирішив провести "референдуми"

23 вересня 2022, 11:35

Путін застряг в 6 або 7 класі школи, коли вивчали народи Стародавнього світу і де імператор вважався тріумфатором, тільки якщо той розширює межі.

Путін, Ігор Ейдман
Путін хоче вважати себе тріумфатором , а не переможеним - Ігор Ейдман / Колаж facebook.com, скріншот

Росія вирішила проводити "референдуми" заради особистої примхи Володимира Путіна. Як розповів в інтерв'ю Главреду російський соціолог, публіцист Ігор Ейдман, для цього у Путіна були як об'єктивні, так і суб'єктивні причини.

"Об'єктивні полягають в тому, що російське суспільство вже почало втомлюватися від війни і не бачить в ній ніяких успіхів. Навпаки, починаючи з контрнаступу українців у Харківській області, почало помічати поразку. І навіть "партія війни" вже почала пред'являти претензії Путіну в тому, що він недостатньо послідовно і ефективно цю війну веде. І в цій ситуації голодним крові потрібно кинути якесь видиме досягнення. А з їх імперіалістичної точки зору розширення кордонів Росії - це однозначно позитивне явище, що вони і вирішили продемонструвати", - зазначив Ейдман.

Суб'єктивна причина, на думку експерта - 70-річний ювілей Путіна.

"Він, як абсолютний егоцентрик і Нарцис, звичайно, не хоче справляти свій ювілей в ролі переможеного і опущеного. Йому хочеться показувати себе тріумфатором. А яких досягнень він може досягти? Жодних. На фронті перемог домогтися він не може, як і хоча б анексувати Луганську область (а може й інші території України) і тим самим оголосити, що при ньому Росія знову розширила свої кордони", - вважає Ейдман.

За словами соціолога, Путін застряг в 6 або 7 класі школи, коли вивчали народи Стародавнього світу і де імператор вважався тріумфатором, тільки якщо той розширює межі.

"Він вважає, що так є і досі. Хоча жоден нормальний керівник країни вже не прагне до розширення своїх кордонів, тому що це - застаріла нісенітниця. Але для Путіна це дуже важливо - він міряє всіх своїх попередників (а ними він вважає російських імператорів) саме за критерієм розширення при них Росії. Тому він як король на годину - нехай у нього завтра відіб'ють ці території, але сьогодні він оголосить, що він їх приєднав до Росії", - вважає Ейдман.

Як повідомляв Главред, радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що "референдуми" на захоплених РФ і мобілізація в РФ стануть фатальними для президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, фейкові "референдуми" і гібридна "мобілізація", які затіяла Росія, нічого не змінять, а Україна і далі буде звільняти свої території.

"Референдуми" на непідконтрольних територіях України - новини:

війна в Україні референдум Ігор Эйдман
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