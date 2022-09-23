'Території України потребують негайного звільнення': у Зеленського відповіли на псевдореферендуми

/ Офис президента Украины, Reuters

В Офісі президента України відреагували на псевдореферендуми, які розпочала проводити країна-агресорка Росія на тимчасово окупованих українських територіях від сьогодні, 23 вересня.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що сьогодні немає ніякого юридичного дійства під назвою "референдум". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він наголосив: те, що влаштувала РФ, є просто пропагандистським шоу.

"Сьогодні (23 вересня – ред.) на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою "референдум". Є лише: 1. Пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації; 2. Територія України, яка потребує негайного звільнення", – заявив Подоляк.

Фейкові "референдуми" на окупованій території України

20 вересня окупаційна влада заявила, що так звані "референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області та на Запоріжжі з 23 по 27 вересня.

Ввечері 21 вересня президент країни-агресорки РФ Володимир Путін оголосив у відеозверненні про проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України і цинічно пояснив "причину".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав плани РФ щодо "референдумів" шантажем і проявом страху, пов'язаного із загрозою розгрому армією України російських окупаційних військ. Єрмак підкреслив, що загрозу можна відбити тільки силою, і Київ вирішити це питання.

23 вересня російські окупанти почали проводити на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою "приєднання" до РФ. Проте в окупантів виникли серйозні проблеми з учасниками "референдуму" – людей практично немає.

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