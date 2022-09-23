"Голосування" біля смітників: РФ влаштувала фарс з "референдумом" на захоплених територіях

На захоплених територіях влаштували фарс з "референдумом" / Reuters

Російські окупанти з 23 по 27 вересня проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою "приєднання" до РФ.

Як повідомляє Дождь, Кремль проводить "референдум" і на території РФ. "Ділянки" відкрили, зокрема, на Камчатці, Сахаліні і в Якутії.

Водночас у окупантів виникли серйозні проблеми з учасниками "референдуму". Відкриті на окупованій території України "ділянки" пустують. Для створення масовки окупанти планують завозити людей з території Криму.

Крім того, пересувні групи озброєних рашистів обходять людей по домівках, пропонуючи брати участь у "референдумі".

У той же час в Донецьку на "референдум" зазивають прямо у дворах біля сміттєвих баків з колонок-підсилювачів. Рашисти запевняють, що "виборчі комісії готові прийняти ваші голоси прямо біля ваших будинків".

У Донецьку агітують голосувати у дворах / скріншот

"Референдуми" триватимуть до 27 вересня, в окупованих областях голосування пройде на виборчих дільницях тільки в останній день, а до цього – на прибудинкових територіях і за заявами на дому", – пише Дождь.

Референдум за захоплених територіях України

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

"Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і відомі. Тільки це нас і повинно цікавити. Не те, що звучить десь. А те, що є нашим завданням: більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил Спеціальних Операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, Національної гвардії, поліції, прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність", - заявив він.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу-звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

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