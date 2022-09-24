Контрнаступ ЗСУ і поразка Путіна: експерт пояснив, навіщо Росії "референдуми"

Путін зазнає поразки в Україні - експерт / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Успішний контрнаступ армії України у Харківській області зламав плани президента РФ Володимира Путіна. На тлі військових невдач Кремль вирішив провести "референдуми", щоб Путін здавався сильним і сіяв страх. Країна-агресор намагається виправити складну для себе ситуацію. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що російські псевдореферендуми на захоплених українських територіях – результат контрнаступу ЗСУ у Харківській області, де українські війська звільнили майже весь регіон.

"Контрнаступ зламав плани росіян. Якщо подивитися на окуповані території, особливо на півдні, там український опір вже неодноразово ламав плани окупантам. Коли вони окупували Херсонську область, то почали думати - що їм робити далі? Почали думали про "референдум" за аналогією, як це було в Донецькій або Луганській областях. "Референдум" планувався на 11 вересня після того, як українські сили пішли в контрнаступ, після потужних ударів по мостах, складах", - зазначив експерт.

За його словами, Кремль був змушений прискорити історію з "референдумами", оскільки обстановка для окупантів погіршується. На тлі військових невдач Путін намагається здаватися сильним і сіяти страх.

"Все це зламало плани окупантів, але з іншого боку — прискорило. Тому що Путіну хоч якось треба відреагувати на поразку на Харківщині, ситуація погіршується для росіян. Крім того, Путін хоче здаватися сильним і сіяти страх. Більше того, окупанти зазнають поразки, перемог немає. Тому Путін намагається досить швидко відіграти цю ситуацію", - підкреслив Олександр Мусієнко.

"Референдуми" Росії в Україні

Росія разом з колаборантами з 23 по 27 вересня проводить на окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей "референдуми". Мета - "приєднання" українських територій до РФ.

За два дні до псевдореферендуму глава РФ Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію і сказав, що Москва, мовляв, готова визнати результати своїх "заходів" в Україні.

Рупор Держдуми РФ В'ячеслав Володін казав, що російський парламент готовий визнати "референдуми" в окупованих регіонах України. Мовляв, за умови, якщо "результати будуть позитивними".

Україна та міжнародне співтовариство не визнає липових "референдумів" Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Москва влаштувала фарс на підтримку своєї військової мобілізації. Подоляк наголосив на необхідності негайного звільнення окупованих територій України.

Дивіться відео ТСН - навіщо Путін поспішає з псевдореферендумами в Україні

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