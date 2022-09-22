Лавров приголомшив заявою на Радбезі ООН і образив Зеленського: Кулеба йому різко відповів

Кулеба, Лавров / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поставив на місце главу російської дипломатії Сергія Лаврова за неналежний випад у бік українського президента Володимира Зеленського на Радбезі ООН.

Лавров під час виступу почав заявляти про "свавілля" і "злочини" так званого "київського режиму", які за його словами, залишаються можливими через "заступництво" з боку США і їх союзників.

"США їх союзники при потуранні міжнародних правозахисних інститутів вісім років планомірно покривають злочини київського режиму, вибудовуючи свою політику щодо Зеленського, виходячи з відомого американського принципу: він, звичайно, с*кін син, але він наш с*кін син", - сказав Лавров в Нью-Йорку.

Кулеба жорстко відповів Лаврову

Міністр закордонних справ України після спічу Лаврова взяв слово і заявив, що зал засідань бачив багато гарячих дискусій і криз за час свого існування, але "обсяг сьогоднішньої брехні від російських дипломатів безпрецедентний".

"Насправді, єдине, що заслуговує реакції в сьогоднішньому російському виступі, з усього потоку цієї брехні, - це неприйнятний жаргон, використаний російським представником щодо президента іноземної країни, президента України", - підкреслив український міністр.

Крім того, Кулеба висміяв Лаврова за те, що той втік із засідання Радбезу ООН відразу після завершення свого виступу.

"Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати", - додав він.

Переговори України та Росії: що пропонують у Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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