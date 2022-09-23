У Путіна вибухнули погрозою швидко анексувати Донбас після "референдумів"

Путін швидко підпише документи про анексію територій України - Пєсков / Колаж Reuters, 24 канал

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вибухнув загрозою швидкої анексії окупованого Донбас після проведення фейкових "референдумів". Мовляв, якщо результати будуть "позитивними", парламент і глава Кремля швидко все оформлять в юридичному полі.

Під час брифінгу для пропагандистів РФ він сказав про те, що якщо результати псевдореферендумів влаштують Москву, парламент і Путін в оперативному порядку підпишуть документи про анексію територій України.

"При позитивному рішенні на "референдумах" на Донбасі, підуть дії парламенту і президента Росії. Будуть підписані документи, все буде оперативно", - сказав Пєсков.

Також Дмитро Пєсков підкреслив, що після оформлення документів на окупованих територіях України діятиме російська Конституція.

"Референдуми" Росії в Україні

Окупанти та колаборанти РФ з 23 по 27 вересня проводять так звані референдуми, мета яких – "приєднання" захоплених територій України до Росії. Псевдореферендуми проводяться в окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

За два дні до цього глава Росії Володимир Путін оголосив військову мобілізацію в своїй країні і заявив, що Москва готова визнати результати "референдумів".

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін казав, що парламент РФ має намір визнати "референдуми" на окупованих територіях України. Мовляв, Москва це зробить, якщо "результати" будуть "позитивними".

Україна і міжнародне співтовариство липові "референдуми" не визнає. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія влаштувала фарс на підтримку військової мобілізації в своїй країні.

Також він наголосив на необхідності негайного звільнення окупованих українських територій.

Дивіться відео ТСН - чому Путін поспішає з "референдумами" в Україні

Інші новини: