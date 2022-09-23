У Путіна вибухнули погрозою швидко анексувати Донбас після "референдумів"

На захоплених і "приєднаних" до Росії територіях України, мовляв, діятиме Конституція РФ, сказав Дмитро Пєсков.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вибухнув загрозою швидкої анексії окупованого Донбас після проведення фейкових "референдумів". Мовляв, якщо результати будуть "позитивними", парламент і глава Кремля швидко все оформлять в юридичному полі.
Під час брифінгу для пропагандистів РФ він сказав про те, що якщо результати псевдореферендумів влаштують Москву, парламент і Путін в оперативному порядку підпишуть документи про анексію територій України.
"При позитивному рішенні на "референдумах" на Донбасі, підуть дії парламенту і президента Росії. Будуть підписані документи, все буде оперативно", - сказав Пєсков.
Також Дмитро Пєсков підкреслив, що після оформлення документів на окупованих територіях України діятиме російська Конституція.
"Референдуми" Росії в Україні
Окупанти та колаборанти РФ з 23 по 27 вересня проводять так звані референдуми, мета яких – "приєднання" захоплених територій України до Росії. Псевдореферендуми проводяться в окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
За два дні до цього глава Росії Володимир Путін оголосив військову мобілізацію в своїй країні і заявив, що Москва готова визнати результати "референдумів".
Спікер Держдуми В'ячеслав Володін казав, що парламент РФ має намір визнати "референдуми" на окупованих територіях України. Мовляв, Москва це зробить, якщо "результати" будуть "позитивними".
Україна і міжнародне співтовариство липові "референдуми" не визнає. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія влаштувала фарс на підтримку військової мобілізації в своїй країні.
Також він наголосив на необхідності негайного звільнення окупованих українських територій.
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