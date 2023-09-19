'Зміна тактики': військовий експерт розкрив, яку ще інфраструктуру може атакувати РФ

Жданов вважає, що мости руйнувати набагато складніше для російських окупантів.

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Жданов розповів про зміну тактики ударів окупантів / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що цього року мішенню окупантів замість енергетики може стати транспортна інфраструктура України.

Як повідомив Жданов, що такий варіант можливий, однак РФ навряд чи змінить пріоритети, тому що руйнувати, наприклад, мости набагато складніше, передає ТСН.

"Ми знаємо це по власному досвіду, пам’ятаємо і бачимо зараз, як і Чонгар і Антонівський міст як ми руйнували. Так що навряд чи. Енергетика все ж таки залишається найбільш ефективною. Якщо вони влучають в одну підстанцію трансформаторну, то залишається цілий район без електрики. Так що, скоріше за все, на мій погляд, росіяни будуть атакувати енергетичну систему", - пояснив експерт. відео дня

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що вночі РФ атакувала Кривий Ріг, там загорілася багатоповерхова будівля. Пожежу рятувальники загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків.

19 вересня РФ атакувала Львів. З-під завалів на складі у Львові дістали чоловіка 26 років. У потерпілого - відкритий перелом кінцівки. Також виникла пожежа на промисловому складі.

15 серпня вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому. У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет російськими окупантами з району Каспійського моря. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів.

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