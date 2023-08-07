Білоруси влаштували провокацію біля кордонів Латвії

Усіх порушників затримано і відправлено додому.

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Білоруси "пропустили" нелегалів до Латвії / Колаж Главред. Фото: Міноборони Білорусі, Delfi

Латвія повідомила про провокації з боку білоруських прикордонників. Співробітники лукашенківської служби допомогли нелегалам проникнути на територію ЄС.

Як пише Delfi, прикордонники перетиснули дріт і допомогли чотирьом чоловікам подолати загородження з подальшим перетином кордону Латвії.

Прикметно, що після інциденту білоруські прикордонники заклали дірку в загородженні, щоб нелегали не повернулися в Білорусь.

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Всіх порушників кордону затримано і повернуто в Білорусь.

Провокації на кордонах країн ЄС

На думку заступника директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, наразі Путін шляхом гібридної війни намагатиметься розхитати ситуацію у межах НАТО.

Самусь назвав цей метод "ефектом салямі" - коли беруть по маленькому шматочку і хитають ситуацію.

"При цьому ці шматочки можуть бути не лише в цьому районі – ще залишаються, наприклад, Молдова, яку можна покачати, країни Балтії. Потім - струс в Африці, далі ще якась ситуація. І якраз мультиплікація цих конфліктів, криз, коли слабке НАТО не зможе взагалі зорієнтуватися, призводить до того, що організація розсиплеться", - висловився Самусь в інтерв'ю Главреду.

У Білорусі стартують навчання

Міноборони Білорусі 7 серпня заявило про старт командно-штабного навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою на полігоні Гозький і ділянках місцевості в Гродненській області.

Стверджується, що під час підготовки білоруси врахують "досвід" російсько-української війни - застосування БПЛА, взаємодію танкових і мотострілкових підрозділів з іншими родами військ тощо.

Ситуація в Білорусі

Білоруси разом з росіянами і раніше влаштовували провокації. Наприклад, 1 серпня білоруські вертольоти перетнули кордон Польщі, залетівши до Підляського воєводства.

Варшава відреагувала блискавично: перекинула туди бойові вертольоти і заявила про готовність у будь-який момент застосувати зброю.

Білорусь зараз є основною базою "вагнерівців", зазначив, своєю чергою, військовий експерт Михайло Самусь. Також в Білорусі зараз розміщено ядерну зброю.

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