Російська влада не перестає дивувати ставленням до своїх громадян.
Російська влада почала видавати сім'ям загиблих російських військових рушники в якості компенсації.
Інформацію про це публікують Телеграм-канали.
"У Курській області матерям загиблих окупантів вручили набори рушників. Схоже," Лади" закінчуються", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як глава Льговского району Сергій Коростельов прийшов з подарунками до матерів загиблих військовослужбовців в Курській області.
Примітно, що після розголосу адміністрація видалила повідомлення.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.
Нагадаємо, Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.
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