Компенсація за загиблого / t.me/riamelitopol

Російська влада почала видавати сім'ям загиблих російських військових рушники в якості компенсації.

Інформацію про це публікують Телеграм-канали.

"У Курській області матерям загиблих окупантів вручили набори рушників. Схоже," Лади" закінчуються", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як глава Льговского району Сергій Коростельов прийшов з подарунками до матерів загиблих військовослужбовців в Курській області.

Компенсація рідним загиблих / t.me/riamelitopol

Компенсація рідним загиблих / t.me/riamelitopol

Примітно, що після розголосу адміністрація видалила повідомлення.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Нагадаємо, Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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