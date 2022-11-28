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"Відпрацьовано з часів СРСР": експерт розповів, як саме можуть ліквідувати Лукашенка

28 листопада 2022, 04:00

Якщо самопроголошений президент Білорусі буде серйозно заважати Росії, то він може "випадково" загинути в ДТП.

Олександр Лукашенко
Лукашенка можуть прибрати, якщо він буде сильно заважати РФ / Фото УНІАН

Білоруського диктатора Олександра Лукашенка можуть ліквідувати. Російські пропагандисти вже підготували версію про те, що за можливим "замахом" стоять нібито "спецслужби України або Польщі під керівництвом розвідки НАТО". Про це заявив військові експерт Олег Жданов.

Він вважає, що РФ може скористатися смертю Лукашенка, щоб залучити Білорусь у війну проти України.

"У Лукашенка почалася темна смуга в житті, тому що Путін заганяє його в глухий кут — або він вступає у війну і віддає армію, і тоді у нього залишається шанс зберегти своє життя, або (ліквідація - Главред) ... Це (вбивство Лукашенка - Главред) дасть привід залучити білоруську армію у війну, поглинувши країну і позбавивши її суверенітету", — сказав Жданов.

Військовий експерт вважає, що Лукашенко може "загинути" в ДТП, як це було з першим секретарем ЦК Компартії Білорусі Петром Машеровим в 1980 році. Кортеж Машерова нібито врізався в автосамоскид з картоплею на трасі Москва - Мінськ.

"У них це нормально. Відпрацьовано з часів Радянського Союзу", - додав Жданов.

Експерт також зазначив, що можлива ліквідація або відхід від влади Лукашенка може означати підготовку до вторгнення. Моментального оголошення війни в такому випадку не варто очікувати, адже в Білорусі недостатньо резервів, щоб вторгнутися в Україну на наступний день після "кончини" місцевого диктатора.

Нагадаємо, російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що у Лукашенка параноя, що його можуть ліквідувати. Він може спробувати маніпулювати Заходом і говорити про своє скрутне становище. Ці наративи просував вже мертвий глава МЗС Білорусі. Фейгін сказав, що в умовах війни така поведінка Макея виявилася неприпустимою для Кремля.

"Вважаю, що для Лукашенка зараз все погано. Він повинен вийти з ситуації. Лукашенко має канали спілкування з Україною і можна припустити, що він підійшов до межі, де треба щось вирішувати",-резюмував Фейгін.

Раптова смерть Володимира Макея

У суботу, 26 листопада, прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаза повідомив, що помер міністр закордонних справ РБ Володимир Макей. За інформацією ЗМІ, політик помер у Дроздах, у своєму будинку. Імовірною причиною смерті є інфаркт. Він вчасно не звернувся за медичною допомогою, оскільки не ставився серйозно до свого стану.

Макей відомий тим, що обіймав посаду міністра закордонних справ з 20 серпня 2012 року. До цього, з 2008 по 2012 рік був главою Адміністрації президента Білорусі. Він робив заяви в унісон з антиукраїнською пропагандою РФ, зокрема, глава МЗС РБ заявляв перед нападом РФ, що "певний плацдарм проти Росії НАТО зараз створює і в Україні".

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війна в Україні Олександр Лукашенко вторгнення Росії
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