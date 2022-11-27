Не сиділося на пенсії: в Україні ліквідували окупанта, який служив майже 50 років тому

Ліквідований окупант / https://t.me/OSINTGeorgia

В Україні ліквідовано 64-річний окупант Сашко Заграєв. Воювати він відправився добровольцем.

Працював він в Улан-Уденському авіазаводі, а строкову службу проходив у 1976-1978 роки, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.

"Племінниця Катя про загибель дядька дізналася тільки сьогодні. Заграєв Олександр Харитонович 24.10.1958 р/р в Бурятії. Надалі працював водієм. У вересні 2022 року Заграєв загрався і вирішив піти добровольцем на "СВО". Ліквідовано 16 жовтня. Дідусь настільки древній, що у нього так само не було профілю в ОК", - повідомив Комахідзе.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Нагадаємо, Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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