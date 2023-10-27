Хто займе місце Путіна після його смерті: в Independent назвали наступників

У разі смерті Володимира Путіна новим главою Кремля автоматично став би глава уряду. Однак є й інші потенційні варіанти.

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Хто стане наступником Путіна: ЗМІ назвали варіанти / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

На тлі чуток про смерть російського диктатора Володимира Путіна західні ЗМІ пишуть про те, хто міг би стати наступником президента РФ. Можливі варіанти описало видання The Independent.

Хто міг би стати наступником Путіна

У разі смерті або раптової відставки Путіна у Ради Федерації РФ є 14 днів, щоб оголосити дострокові президентські вибори. Тимчасово виконуючим обов'язки президента в цей період буде прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

У статті йдеться, що деякі вважають його малоймовірним кандидатом на постійне призначення, враховуючи недостатню популярність серед найближчого оточення Путіна, прихильників якого він підтримує.

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За даними BBC, перед Мішустіним стояло "незавидне завдання з порятунку економіки". Джерела, близькі до Кремля, заявляли, що він не знав про наміри Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну.

Дмитро Медведєв - ще один можливий наступник Путіна. Він відомий як один з найближчих поплічників президента РФ. Раніше Медведєв обіймав посаду президента з 2008 по 2012 рік, перш ніж подати у відставку.

Медведєв заробив репутацію "поганого поліцейського" Путіна і українофоба, висував все більш войовничі загрози, пов'язані з ядерною зброєю.

Вважається, що підпорядкована роль Медведєва при Путіні послабила його власну здатність консолідувати владу серед російської еліти.

Серед інших імен, які потенційно можуть очолити керівництво РФ, вказується також Сергій Кирієнко, який обіймає посаду першого заступника глави адміністрації з 2016 року і відомий як член найближчого оточення Путіна.

Враховуючи його участь у питаннях окупації територій України, він має щоденний доступ до російського диктатора та підтримує добрі стосунки з усіма основними ключовими гравцями серед "політичної еліти" РФ.

При цьому доктор Марк Галеотті вважає, що Кирієнко краще працювати в якості "закулісного" оператора.

Видання зазначає, що, враховуючи провали російської армії в Україні, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу більше не є ймовірним кандидатом на роль "наступника" Путіна. Однак цей міністр колись був визнаний в Росії найпопулярнішим політиком після Путіна.

"Але тепер його репутація заплямована вторгненням. Він все ще користується відносно високим рівнем громадської підтримки та довіри, і він є феноменальним закулісним оператором. Дні, коли він міг бути президентом, можливо, минули, але як творець королів він все ще може бути дуже впливовим", - сказав доктор Галеотті.

71-річний секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев був головним стратегом під час вторгнення на Україну у 2014 та 2022 роках. Він був знайомий з Путіним з того часу, як вони разом працювали в КДБ. Чиновник є одним з небагатьох, до яких прислухається російський диктатор. Його син Дмитро також за чутками називається потенційним наступником Путіна, враховуючи його посаду міністра сільського господарства.

Серед кандидатів на роль наступника Путіна також називали мера Москви Сергія Собяніна, колишнього охоронця Олексія Дюміна та главу адміністрації Дмитра Козака.

"Це повинен бути хтось, хто зможе створити коаліцію, хто зможе бути прийнятним як для технократів, так і для еліти безпеки", - розповів доктор Галеотті.

Експерт вважає, що російська система впорається з кризою "досить швидко і стрімко", а наступна російська "політична еліта" прагнутиме покласти край війні проти України і конфронтації із Заходом.

"Путін, цілком ймовірно, стане цапом-відбувайлом за всі ці злодіяння", - резюмував Галеотті.

Хвороба і "смерть" Путіна

23 жовтня Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Увечері 26 жовтня Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, а в Росії "починається переворот".

Після того як з'явилася інформація про смерть російського диктатора Володимира Путіна, Мережа вибухнула мемами.

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