5 цілей для Кремля на даному етапі війни: у Зеленського розкрили задум Путіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав головні цілі Кремля на даному етапі війни з Україною. Стратегія ворога складається із 5-ти пунктів.

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У Зеленського розкрили задум Кремля / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

Головні цілі Російської Федерації на даному етапі конфлікту з Україною є простими та передбачуваними. Вони варіюються від "м'ясних" контрштурмів до спроби відновити свій глобальний вплив. Про це написав радника голови Офісу президента України, Михайло Подоляк.

За його словами, на цьому етапі конфлікту Росія має наступні цілі:

По-перше: масштабні "м'ясні" контрштурми, щоб пройти хоча б на 500 метрів. Заради пропагандистських цілей;

По-друге, провокування інших осередків нестабільності в різних регіонах. І пролонгацію цих нестабільностей, щоб максимально відвернути увагу демократій від підтримки України;

По-третє, обов'язкове заморожування конфлікту, зниження інтенсивності бойових дій і збереження своєї присутності на частині окупованих територій. З подальшим виходом на наступні етапи війни;

По-четверте, постійний пошук ракет/снарядів/дронів у третіх країнах та створення мережі виробництв у межах умовного терористичного Альянсу;

По-п'яте, переведення війни в позиційну без істотного просування сторін, щоб частково відновити вплив на глобальні дисекції.

За словами Подоляка, усі ці аспекти разом утворюють зрозумілу та просту стратегію, яку можна легко усувається завдяки принциповій позиції коаліції демократичних країн.

"Потрібно довести війну до справедливого фіналу й отримати архітектуру нового глобального порядку", - резюмував Подоляк. відео дня

Наступ росіян на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський зібрав 23 жовтня нову Ставку на тлі нового наступу російських окупантів, що все ще розвивається на сході України. Як зазначив у Telegram глава держави, на Ставці першочергово йшлося про ситуацію на фронті.

Водночас, план великого наступу Росії починає реалізуватись на Куп'янському напрямку. Саме на цю ділянку фронту ворог перекинув підрозділи новоствореної 25-ї армії.

Також, російське командування визначило своєю стратегічною ціллю захоплення міста Авдіївка. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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