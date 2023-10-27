"Путін помер, але це не точно": Мережа вибухнула мемами про "смерть" диктатора

У смерть господаря Кремля ніхто особливо не повірив, але українці не упустили можливості пожартувати над президентом РФ.

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У Мережі розганяють інформацію про смерть Путіна, українці вправляються в жартах / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Після того як увечері 26 жовтня в російських Telegram-каналах з'явилася інформація про смерть російського диктатора Володимира Путіна, Мережа вибухнула мемами.

Про хворобу господаря Кремля чутки ходили давно, і "ховати" його намагаються також вже не перший раз. Крім того, є версія, що у Путіна є кілька двійників, тому якщо хтось із них дійсно помер, то зрозуміти, хто саме - неможливо.

Варто зазначити, що в смерть Путіна ніхто особливо не повірив, але українці не упустили можливості пожартувати над диктатором.

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У Мережі пишуть:

"У соцмережах активно форсується фейк анонімних смітників про смерть Володимира Путіна. Насправді ми з вами знаємо, що путінів померло вже 297 120 штук. Путінська війна ж"

"Знову двійка. На Валдаї вирішують, хто здох"

"У телеграмі знову Путін помер:("

"Є дві новини: хороша та погана. Хороша: Путін помер. Погана: це не точно"

"Кажуть Путін помер! Так він зробив пластику і зараз на шляху до Монте-Карло"

"Путін помер, владу в країні захопив професор Соловей. Генерал СВР підтримав путч"

Хвороба і "смерть" Путіна

Як повідомляв Главред, 23 жовтня Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Увечері 26 жовтня Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця в резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

"О 20:42 за московським часом лікарі припинили реанімацію і констатували смерть. Зараз лікарі заблоковані в кімнаті з трупом Путіна, їх утримують співробітники Служби безпеки президента за особистим розпорядженням Дмитра Кочнєва, який знаходиться на зв'язку і отримує інструкції від секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева. Охорона двійника президента посилена", - йдеться в публікації.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

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