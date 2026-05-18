Сили оборони уразили низку 'жирних' цілей ворога: у Генштабі розрили деталі

Також удар прийшовся по зосередженнях живої сили окупантів у Піддубному Донецької області, а також в Ольгиному Херсонської області.

Сили оборони уразили протидиверсійний катер у Дагестані, вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації РФ

Головне з новини:

ЗСУ знищили катер, БпЛА‑пункти й техніку ворога

Підтверджено ліквідацію Ка‑27, Бе‑200 та Тор‑М2

Українські захисники провели результативні удари по низці російських військових об’єктів упродовж 17 травня та в ніч проти 18‑го. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що одним із ключових епізодів стало ураження протидиверсійного катера проєкту "Грачонок" у районі Каспійська. Такі катери Росія використовує для охорони базування кораблів і протидії диверсійним групам.

Паралельно українські сили вивели з ладу пункти управління російських БпЛА. Удари пройшлися по об’єктах у Роздольному та Шевченка на Донеччині, у Дворічному на Харківщині, у Кам’янському на Запоріжжі, а також по пункту в Карнатному на території Брянської області РФ.

Під вогнем опинилися й місця зосередження особового складу окупантів. У Піддубному на Донеччині та в Ольгиному на Херсонщині зафіксовано ураження живої сили противника.

Після уточнення даних підтверджено результати попередніх операцій. 17 травня українські сили знищили вузол зв’язку в Мирному на території окупованого Криму, зенітний ракетний комплекс "Тор‑М2" у Західному на тимчасово окупованій Луганщині та ешелон із паливно‑мастильними матеріалами у Федорівці на Донеччині.

Також встановлено, що 16 травня внаслідок удару по аеродрому Єйськ у Краснодарському краї РФ було знищено вертоліт Ка‑27 і патрульний літак морської авіації Бе‑200. Окремо підтверджено ураження станції контролю повітряного простору в Лєсному Брянської області.

Наскільки можуть розширитися удари по РФ - думка командувача СБС

Як писав Главред, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що Україна послідовно нарощує удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по енергетичній інфраструктурі. В інтерв’ю BBC він наголосив, що відстань у 1500–2000 км більше не може вважатися безпечним тилом для РФ, оскільки географія уражень постійно розширюється.

За його словами, основна увага зосереджена на нафтогазових об’єктах, які, на його думку, є ключовим джерелом фінансування війни Росії проти України. Бровді також підкреслив, що підрозділи СБС, попри відносно невелику чисельність, демонструють високу ефективність і завдають суттєвих втрат противнику.

Атака на Москву та Крим - що відомо

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України спільно із Силами оборони провела масштабну атаку по об'єктах ВПК та нафтової інфраструктури РФ у Московській області, а також завдала ударів по військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в СБУ.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що відстань до уражених цілей перевищувала 500 кілометрів, що є суттєвим показником з огляду на щільну систему російської протиповітряної оборони навколо столиці РФ. Зеленський наголосив, що українські далекобійні можливості поступово долають цей захист.

Нагадаємо, що у ніч на 17 травня Москву та Підмосков’я масовано атакували дрони. За словами лейтенанта Сил оборони Андрія Коваленка, російська ППО не лише неефективно збивала цілі, а й створювала небезпеку для мешканців столиці РФ через роботу РЕБ.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

